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В Магнитогорском кластере возводят полигон ТБО и три мусороперегрузочные станции

Общество
Сегодня, 16:27
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В Магнитогорском кластере (Челябинская область) в рамках концессионного соглашения с АО «Управление отходами» возводится новый полигон ТБО и начато строительство трех мусороперегрузочных станций.

Министр экологии региона Сергей Лихачев заявил, что полигон, возводимый под Магниткой, отвечает всем требованиям законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а появление мусороперегрузочных станций в Верхнеуральском, Агаповском и Кизильском районах позволит оптимизировать систему сбора отходов и их подготовки к дальнейшей обработке.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, подрядная организация уже практически закончила земляные работы на участке под полигон.

К настоящему времени сформированная ранее карта на 90 процентов застелена гидроизоляционным материалом. Сегодня производится  обратная засыпка (выполнено 30 процентов), окончание этого вида работ запланировано на октябрь текущего года.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера,  активное строительство объекта началось в июне 2020-го года. Проект будущего полигона концессионер разработал еще в 2018-м .

После получения им необходимых заключений государственной экологической и градостроительной экспертиз и разрешения на строительство от администрации Магнитогорска была определена подрядная организация.

Строительство мусороперегрузочных станций также ведется в рамках концессионного соглашения с АО «Управление отходами».

СПРАВКА

Полигон и станции в Магнитогорском кластере строятся по концессионному соглашению, подписанного минэкологии региона с АО «Управление отходами» в декабре 2015-го года.

В рамках данного соглашения будет возведено пять новых объектов: межмуниципальный полигон мощностью не менее 175 тысяч тонн в год, мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 200 тысяч тонн в год и три мусороперегрузочные станции.

Срок действия заключенного соглашения - 25 лет, объем планируемых инвестиций - 1,15 миллиарда рублей.

 

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