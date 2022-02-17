Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май

Ремонт центральной трибуны у подножья каменного Ильича на площади Революции Челябинска планируется начать в мае 2022-го года.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Отметим, в 2021-м году аукцион по выбору подрядной организации на ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади южноуральской столицы не состоялся – желающих не нашлось, как и в 2020-м, когда восстанавливать эту часть монумента также никто не захотел.

«По информации, предоставленной администрацией Советского района Челябинска, документы для повторного проведения закупочных процедур готовы, работы в соответствии с техническим заданием планируется начать в мае текущего года», - рассказали в госкомитете.

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Отметим, сейчас состояние центральной трибуны - удручающее. Накануне агентство «Урал-пресс-информ» публиковало снимки, на которых отчетливо видно, что плиты центральной трибуны расползлись и накренились.

Что касается восточной и западной трибун, по обе стороны от вождя мирового пролетариата, то их отремонтировали около двух лет назад.

Ремонт основания памятника Ленину осуществлялся в период с мая по октябрь 2018-го года. Пермская компания ООО «Евразия-Сервис», выигравшая аукцион, должна была качественно провести демонтаж гранитных плит постамента, обработку конструкций с целью предотвращения последствий негативных воздействий, в том числе гидроизоляцию, облицовку новыми гранитными плитами, однако с поставленными задачами не справилась. Ущерб бюджету Челябинска оказался внушительным – почти 15 миллионов рублей (такова была стоимость контракта). Чиновница, подписавшая документы о приемке объекта (несмотря на множество недостатков), стала фигуранткой уголовного дела по статье «Халатность» (это директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр историко-культурного наследия Челябинска) Юлия Краснова.