В суд передано уголовное дело о халатности при ремонте памятника Ильичу

В Челябинске будут судить директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр историко-культурного наследия» Юлию Краснову. Ее обвиняют в халатности при контроле за ремонтом объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Ленину».

В отношении директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр историко-культурного наследия» Челябинска Юлии Красновой возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 Уголовного кодекса РФ – «Халатность».

Прокурорской проверкой было установлено, что в текст контракта не были включены положения об особенностях приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.

В период с июня по октябрь 2018 года производство работ осуществлялось ООО «Реком», не имеющим соответствующей лицензии на осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия и разрешения на производство такого вида работ.

«При этом обвиняемая не осуществляла должного контроля за производством работ, зная, что научно – реставрационный отчет по проведению работ в установленном порядке в Госкомитет не направлен, понимая, что не имеет предусмотренных законом оснований для приемки выполненных работ, уведомила Госкомитет об окончании работ на объекте и организовала комиссионную приемку выполненных работ, подписав соответствующие акты, что явилось основанием для оплаты контракта в полном объеме на сумму свыше 14 миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

После чего Краснова заключила дополнительное соглашение к контракту с другой организацией, в соответствии с которым без согласования с представителем авторского надзора был исключен ряд работ, предусмотренных сметой к указанному контракту.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по итогам экспертизы установлено, что на объекте более 90% работ выполнены некачественно: имеются сколы гранитных плит, потертости, наблюдается нарушение геометрии памятника. Работы по реконструкции проводила пермская компания ООО «Евразия-Сервис». Пермяки должны были произвести демонтаж гранитных плит постамента памятника, обработку конструкций с целью предотвращения последствий негативных воздействий, в том числе гидроизоляцию, облицовку новыми гранитными плитами. Городские власти и обычные жители остались недовольны качеством работ – на постаменте появились некрасивые разводы.

Проведенной экспертизой установлено, что работы произведены некачественно. Кроме того, стоимость фактически выполненных работ завышена на полтора миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд.