Это дно, товарищи: вбухали миллионы, но челябинский Ленин снова трещит по швам

Памятник вождю мирового пролетариата на главной площади Челябинска начал «расползаться»: издалека каменный Ленин выглядит вполне презентабельно, но любой, кто подойдет к Ильичу поближе, увидит, что монумент нуждается в починке.

Снимками гранитных плит с гигантскими щелями с агентством «Урал-пресс-информ» поделился наблюдательный горожанин, вместе с детьми проводивший вечер вторника, 15-го февраля, в ледовом городке на площади Революции. Мужчина обратил внимание на изъяны в основании памятника Владимиру Ильичу и наделал фотографий, которые весьма красноречиво свидетельствуют о ненадлежащем качестве выполненных ремонтных.

А ведь челябинский Ленин (являющийся, к слову, объектом культурного наследия регионального значения) был отремонтирован совсем недавно – с тех пор прошло какая-то пара-тройка лет, а это ничто в сравнении с вечностью (монументы создаются с целью увековечивания памяти той или иной выдающейся личности, то есть строят их на века, однако реальность подчас оказывается другой).

Напомним, ремонтом Ильича в период с мая по октябрь 2018-го года занималась пермская компания ООО «Евразия-Сервис», выигравшая аукцион. Сумма контракта была немаленькая - 14,8 миллиона рублей.

Компания должна была провести демонтаж гранитных плит постамента памятника, обработку конструкций с целью предотвращения последствий негативных воздействий, в том числе гидроизоляцию, облицовку новыми гранитными плитами.

Открытие обновленного памятника состоялось в ноябре 2018-го, однако в конце лета 2019-го администрация Челябинска предъявила исполнителю досудебную претензию в рамках гарантийных обязательств, потребовав устранить недостатки, коих оказалось немало. «Евразия-Сервис» попыталась провести работу над ошибками, но получилось это у пермяков не очень хорошо. Тогда глава Челябинска Наталья Котова отметила, что, если устранение недостатков окажется невозможным, к этому вопросу подключатся правоохранительные органы, а с недобросовестного подрядчика будут взыскивать сумму причиненного ущерба через суд.

Результаты проведенной экспертизы, озвученные в начале сентября 2019-го года Контрольно-счетной палатой Челябинской области, оказались удручающими: было установлено, что более 90 процентов работ подрядчик выполнил некачественно (проверяющие обнаружили сколы гранитных плит, потертости, нарушение геометрии памятника). Сумму ущерба оценили почти в 15 миллионов рублей.

Кроме того, стоимость фактически выполненных работ оказалась завышена на полтора миллиона рублей.

Жители Челябинска, включая негодующих коммунистов, были крайне недовольны результатами ремонта, отмечая, кроме прочего, появление некрасивых разводов на постаменте.

Свою проверку провела и прокуратура. В результате было возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении директора МБУК «Центр историко-культурного наследия Челябинска» Юлии Красновой, которая не осуществила должный контроль за проведением работ. Уведомив госкомитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области об окончании ремонта, чиновница организовала комиссионную приемку выполненных работ, подписав соответствующие акты, что явилось основанием для оплаты контракта в полном объеме на сумму свыше 14-ти миллионов рублей.

В 2019-м году ремонтно-реставрационные работы провело ООО «Объединение по реставрации». На восстановление памятника Ильичу на площади Революции власти потратили 11 миллионов рублей. Теперь каменный Ленин снова не в порядке.

Отметим, памятники Ильичу разрушаются и в других муниципалитетах Челябинской области, в том числе в Кусе и в Миассе. Никто не отменял и нападений вандалов.

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СПРАВКА

Памятник Владимиру Ленину на площади Революции был заложен в 1957-м году, в честь 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Открытие памятника состоялось пятого ноября 1959-го года. Он был создан скульпторами Львом Головницким, Виталием Зайковым и архитектором Евгением Александровым.

Статуя вождя мирового пролетариата отливалась на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде. Ее высота составляет восемь метров. Общая высота памятника с постаментом - около 17-ти с половиной метров. Для постамента и трибуны был использован полированный красный гранит Емельяновского месторождения.

В 2016-м году памятник, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, был передан в собственность города, что позволило муниципалитету финансировать проведение ремонтных работ.