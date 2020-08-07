Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 23 августа 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Оно опубликовано на сайте регионального правительства.

Отмечается, что сейчас в регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая позволяет снять ряд ограничений.

С соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора могут возобновить работу музеи, организации дополнительного и дополнительного профессионального образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку.

Масочный режим (ношение масок в общественных местах обязательно) и запрет на проведение массовых мероприятий в регионе продолжает действовать до 23-го августа включительно.Также необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Для граждан старше 65-ти лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов представителям данной возрастной категории.

Напомним, в Челябинской области число жертв Covid-19 достигло 274-х человек. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция (коронавирус у всех четырех был сопутствующим заболеванием). Всего в регионе подтверждены 12525 случаев заболевания Covid-19.