РМК ищет таланты среди юниор-команд КВН Южного Урала

На территориях присутствия Русской медной компании (АО «РМК») дан старт четвёртому сезону социального проекта «Медная лига КВН».

По традиции подготовка и проведение игр юниор-лиги РМК пройдёт в три этапа. За звание чемпиона среди весёлых и находчивых будут бороться школьные команды КВН из Карабаша и Кыштыма, Варненского, Карталинского, Коркинского и Нагайбакского районов Челябинской области, а также из посёлков Томинского и Межозёрного. Финалисты будут награждены ценными призами и подарками, но главное – все участники «Медной лиги КВН» приобретут полезные знания и навыки, проявят таланты, расширят и укрепят творческие контакты.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, за время проведения проект «Медная лига КВН» подтвердил свою актуальность для южноуральских школьников. Участие в нём помогает развить навыки импровизации, публичных выступлений, сценической речи, работы в команде, которые пригодятся каждому вне зависимости от того, какую профессию он выберет в будущем.

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В ближайшее время в населённых пунктах, где работают предприятия РМК, для учащихся местных школ пройдёт цикл мастер-классов под общим названием «Школа КВН» с участием профессиональных игроков КВН. По итогам семинаров на территориях состоятся отборочные игры юниор-команд, победители которых примут участие в финальном этапе «Медной лиги КВН».

«Поддержка талантов, всестороннее развитие подрастающего поколения, формирование проактивной жизненной позиции – задачи корпоративной социальной ответственности компании и предприятий Группы РМК, - отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - Мы убеждены, что искра таланта есть в каждом ребёнке, и у каждого должна быть возможность проявить себя. Проект «Медная лига КВН» создаёт условия для творческой самореализации детей и юношества средствами эстрадно-театрального творчества. Надеемся, что когда-нибудь мы увидим наших ребят на «взрослой» сцене в профессиональной игре КВН».

С каждым годом проект «Медная лига КВН» расширяет географию и охватывает более двухсот школьников за сезон. Уровень мастерства участников растёт и, как следствие, команды, сформировавшиеся в ходе проекта, постепенно выходят на новый профессиональный уровень. В 2017-м году победителем «Медной лиги КВН» стала команда «Нескучный дом» из Карабаша. Участие в проекте помогло ребятам из городского Центра помощи детям настолько повысить уровень шуток и игры, что в сентябре 2018-го года они заняли почётное второе место на Кубке КВН Губернатора Свердловской области в Екатеринбурге. Первое место в финале «Медной лиги КВН- 2018» досталось команде «ЧЁ» из Карабаша. В 2019-м году первое место в финале «Медной лиги КВН» заняла команда «ЛоЛ» из Караталов, а в 2020-м году из-за пандемии коронавируса сезон был отменён.