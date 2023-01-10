Росгвардейцы Челябинска уничтожили схрон со взрывчаткой в Запорожской области

Бойцы специальных подразделений управления Росгвардии по Челябинской области, принимающие участие в специальной военной операции, обнаружили и уничтожили в Запорожской области замаскированный тайник со взрывоопасными предметами.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, схрон был найден при обследовании нежилых строений на окраине одного из населённых пунктов в Бердянском районе.

Специалистами группы разминирования было установлено, что находками являются две мины МОН-50, ПТУР «Метис» с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан.

Находки с соблюдением требований безопасности были перемещены на специально подготовленную площадку и уничтожены накладным зарядом.