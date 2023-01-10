10.01.2023
Ушел из жизни тренер по греко-римской борьбе из Златоуста, который вырастил 15 мастеров спорта
10.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 января (18+)
10.01.2023
С 10 января возрастным пассажирам будут предоставлять скидку на поездки в купе
10.01.2023
Экс-полицейских Каслинского района отправили в колонию
10.01.2023
Сотрудники нацпарка «Таганай» просят помочь пернатым пережить холода
10.01.2023
Могли отравиться этиловым спиртом: в Златоусте супружеская пара найдена мертвой
Росгвардейцы Челябинска уничтожили схрон со взрывчаткой в Запорожской области
26.11.2022
Накануне Дня матери с пирогами и музыкой росгвардейцы посетили геронтологический центр Челябинска
09.11.2022
В общежитии Челябинска найдена обнаженная девушка без сознания
02.11.2022
Ветераны вневедомственной охраны Росгвардии передали теплые вещи для мобилизованных Южного Урала
26.10.2022
Челябинские силовики высадили 800 кедров в поддержку движения «Полки Победы»
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023