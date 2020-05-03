Росгвардейцы Южного Урала открыли виртуальную выставку военной техники, собранной вручную

В преддверии 75-летия Великой Победы в официальном сообществе управления Росгвардии по Челябинской области в «ВКонтакте» открылась онлайн-выставка масштабных моделей военного и гражданского автотранспорта и авиации, собранных вручную.

В экспозиции представлены более 50 уменьшенных копий современной российской техники, боевых машин времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет, легендарных самолетов.

Автор коллекции - бывший преподаватель машиностроения в Челябинском автомобильном институте Александр Владимирович Взлетников.

«Сегодня в моей коллекции более 100 различных масштабных моделей. Этот и истребители, и боевая техника, и городские автомобили советского времени. Масштаб - 1:43. Заниматься этим начал лет с 18-ти. Первой пластмассовой моделью был ЗИЛ-5В. В то время для его сборки нужно было просто сгибать пластиковые части и защелкивать между собой. Колеса в таких машинках не крутились, двери не открывались, внутреннего интерьера салона было не видно, вернее его не было. Но все равно было здорово, интересно заниматься этим. Кто-то мне подарил журнал времен СССР, вот в ней и был этот конструктор. Уже потом пошли журналы «АвтоЛегенды» от ДеАгостини, украинские наборы для сборки ICM, сувенирные модели автомобилей СССР. Сейчас конструирую «Победу», уже около года. Закончу, наверное, только еще через год. Уж очень много деталей. У нее будет работать практически все, от дворников до мотора. Детализация максимальная», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Александр Взлетников.

Все экспонаты предоставлены сотрудницей отдела кадров управления вневедомственной охраны по городу Челябинску Екатериной Взлетниковой. Ее семья собирает эту коллекцию уже более 25 лет.

«Отец - бывший военный, поэтому в моей семье очень трепетно относятся к празднованию Дня Победы. Вот я и предложила пресс-службе сделать выставку. Сначала планировали показать вживую, разместить на стендах в здании управления, а в связи со сложившейся ситуацией решили перенести ее в Интернет. Большинство образцов мой папа собрал вручную. Они предельно достоверно воспроизводят облик автомобильной техники военного времени. Самой любимой коллекции для меня является копия ЗАЗ-965 (советский малолитражный автомобиль). Она похожа на современный городской автомобиль. Сама бы на такой ездила», - поделилась Екатерина.

В сложившейся обстановке, когда граждане не могут посещать различные выставки и вообще без крайней необходимости покидать свои дома, росгвардейцы решили открыть выставку моделей военной и гражданской техники в онлайн-формате. На их взгляд, это максимально удобно и полезно, в особенности для подрастающего поколения.

«Каждый желающий прямо с домашнего ПК или телефона может зайти в официальную группу управления в «ВКонтакте» и изучить внешний вид, назначение и технические характеристику нашей легендарной техники», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Росгвардейцы приглашают южноуральцев посетить виртуальную выставк, вспомнить и изучить технические характеристики, назначение и внешний вид советских грузовых автомобилей ГАЗ и ЗИЛ, истребителей серий «МиГ» и «Су», различных модификаций «Волги», образцов реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а также многое другое.