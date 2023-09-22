22.09.2023
Россияне стали тратить гораздо чаще играть в мобильные игры
22.09.2023
Виктор Рашников вновь избран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области
22.09.2023
Один военнослужащий пропал при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе
22.09.2023
Жюри «Открытой Уралки» в Челябинске присудило первое место сразу трем командам
22.09.2023
Жители Челябинской области приглашаются к участию в олимпиаде по программированию
22.09.2023
Движение по улице 60-летия Октября в Челябинске закрыли до 30 сентября
Россияне стали тратить гораздо чаще играть в мобильные игры
22.09.2023
Нейросеть предотвратит нежелательные встречи людей и косолапых хищников
04.08.2023
В Магнитогорске появится научно-технический кластер для цифровизации производства
28.07.2023
Студенты на каникулах стали больше учиться и реже искать работу
19.07.2023
Мобильный интернет в 150 местах Южного Урала стал быстрее и качественнее работать
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023