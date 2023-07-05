Российские спецназовцы в зоне СВО настроены на победный регистр

Более ста миллионов рублей – вот в стоимостном выражении та помощь, которую с марта прошлого года оказали южноуральские ветераны спецназа ГРУ подразделениям, задействованным в зоне СВО.

Недавно бывшие спецназовцы вернулись из своей девятой гуманитарной миссии, в ходе которой не только передали бойцам необходимое оборудование, но и сняли сюжеты об их военных буднях.

«Весь привезенный с собой груз мы доставили в бригады специального назначения. Мы уже давно перешли к практике вручения оборудования непосредственно в руки тем, кто им будет пользоваться. Например, квадрокоптеры, оснащенные системами сброса боеприпасов, мы отдали сразу в разведгруппы, где есть опытные специалисты», – рассказал руководитель Челябинского регионального отделения Союза ветеранов спецназа ГРУ Иван Заика.

Он подчеркнул, что везде на передовой ощущал бодрый боевой дух наших парней. По словам ветерана, сегодня защитники Новороссии не испытывают нужды в продуктах питания, обмундировании и оружии, все настроены исключительно на «победный регистр».

«И профессионалы, и добровольцы, и мобилизованные спокойно делают свою мужскую военную работу. Все, с кем мы общались, находились на позитиве, на передовой мы постоянно сталкивались с проявлениями здорового юмора», – подчеркнул Иван Заика и продемонстрировал журналистам несколько недавно снятых видеосюжетов: про ближний стрелковый бой, про восстановление православного храма, про раздачу гуманитарки населению освобожденных от бандеровщины территорий.