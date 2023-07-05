05.07.2023
Семья, дружба и спорт: на фестивале в парке Гагарина откроют «Территорию здоровья»
05.07.2023
Чемпионат России по легкой атлетике: Челябинск готовится к встрече гостей
05.07.2023
Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта
05.07.2023
В Челябинской области намерены обанкротить ГУП «Продовольственная корпорация»
05.07.2023
В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены
05.07.2023
Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев
Российские спецназовцы в зоне СВО настроены на победный регистр
04.07.2023
Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота
13.06.2023
Челябинский «Ангел» награжден медалью «За отвагу»
08.06.2023
Погиб замкомандира добровольческого батальона «Южноуралец»
08.06.2023
Челябинские священники крестили на фронте более 200 бойцов
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023