Российские ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов

Новые эффективные соединения, фрагменты которых могут быть эндогенными донорами важной сигнальной молекулы – сероводорода в организме, синтезировали ученые ЮУрГУ. Благодаря такому свойству полученные соединения могут использоваться как потенциальные препараты с канцерпревентивным эффектом. Результаты работы, в которой также отражена новая стратегия введения эндогенных доноров сероводорода, опубликованы в журнале «Russian Chemical Bulletin» (Q3).

Сероорганические соединения, обладающие противораковыми, антибактериальными и противоревматическими свойствами, на протяжении ряда лет исследуются учеными Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из Института органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН). В последнем исследовании они обратились к поиску новых производных класса 1,2-дитиол-3-тионов – соединений с разнообразной биологической активностью.

Несколько лет назад ученые показали, что фрагмент 1,2-дитиол-3-тиона является эффективным эндогенным донором сероводорода в организме. Это означает, что он может повысить содержание газа в крови и тканях человека. Одним из наиболее исследуемых в мире доноров сероводорода является 5-(4-гидроксифенил)-3H-1,2-дитиол-3-тион (ADT-OH). Ранее ученые уже разработали эффективный метод получения соединения. В последней работе исследователи отразили стратегию принципиально нового метода введения дитиолтионного фрагмента на основе синтезированного ранее 4,5-дихлор-1,2-дитиол-3-тиона в гибридные молекулы.

«Клеточный сероводород регулирует важные функции сердечно-сосудистой, иммунной, нервной, дыхательной и желудочно-кишечной систем. Принципиально новым достижением явилось введение нового гетероциклического фрагмента, содержащего дитиолотионный цикл, для получения донора эндогенного сероводорода, содержащего природную нетоксичную молекулу тиогликозида», – рассказал доктор химических наук, профессор Олег Ракитин.

В совместной лаборатории ЮУрГУ и ИОХ РАН вместе с коллегами из Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук провели синтез и доказательство строения новых соединений. Эффективность проверяли на моделях мышиных эпидермальных клеток (JB6 Cl41 P+) и на моделях клеток лейкемии человека в мягком агаре. Исследованием канцерпревентивной (противораковой) активности занимались в Тихоокеанском институте биоорганической химии. Кооперация групп, работающих в различных областях науки, стала отличительной особенностью исследования.

В итоге ученые синтезировали шесть новых ацетилтиогликозидных производных 4-хлор-1,2-дитиол-3-тиона. Установлено, что все они могут использоваться в качестве потенциальных препаратов с противораковым эффектом.

Исследование носит фундаментальный характер. В будущем ученые намерены получить другие соединения, фрагменты которых могут выделять две или даже три эндогенно продуцируемых сигнальных молекулы сероводорода, монооксида углерода и оксида азота. Результаты исследования могут создать прорыв в области получения лекарственных средств многоцелевого действия и вызвать интерес у организаций, специализирующихся в области канцерпревентивной активности.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).

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