«Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в Копейске и Троицке

«Ростелеком» дооснастил региональную автоматизированную систему централизованного оповещения (РАСЦО) в Копейском и Троицком городских округах Челябинской области.

Национальный провайдер смонтировал 26 пунктов речевого оповещения (мощные акустические установки) в обоих муниципальных образованиях.

Работы проведены в рамках государственного контракта между компанией и «Центром гражданской обороны и защиты населения Челябинской области».

Как отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, в 2020 году в сотрудничестве с министерством общественной безопасности компания модернизировала систему оповещения в 43-х муниципалитетах Южного Урала, включая закрытые города: Озерск, Снежинск и Трехгорный.

«Обновленная система способна ежесекундно проводить мониторинг работоспособности оборудования в онлайн-режиме и выполнять самодиагностику неполадок. Проведенная работа позволила дальше совершенствовать инфраструктуру, наращивая на построенном каркасе дополнительные пункты речевого оповещения. Мощные акустические установки, которые мы смонтировали в этом году в Копейском и Троицком округах, размещены так, чтобы обеспечить максимальный охват населения этих муниципальных образований при запуске РАСЦО», - подчеркнул Михаил Сергеев.

Установленное оборудование способно бесперебойно доводить сигнал тревоги, направляемый с главного управляющего автоматизированного рабочего места, к пунктам единых дежурно диспетчерских служб в каждом из 43-х муниципалитетов Южного Урала. Диспетчеры могут использовать не только звук сирены в случае ЧС. Система позволяет записывать, а затем транслировать различные голосовые сообщения. Оборудование также имеет функцию автоматического уведомления должностных лиц о ЧС через короткие смс и автоматический дозвон, отмечают в пресс-службе «Ростелекома».