«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом партнерстве

Национальный провайдер «Ростелеком» и автозавод «Урал» договорились реализовывать совместные проекты, повышающие эффективность бизнеса компаний. Соглашение об этом было заключено на международной выставке «Иннопром – 2023» в Екатеринбурге.

Официальный документ подписали директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Александра Исхизова и генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев.

«С середины 2022 года “Ростелеком” отвечает за разработку решений для стратегии импортозамещения, развивая индустриальный центр компетенций по поручению правительства России. Решения с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей, цифровых двойников, BI-систем, а также видеоаналитики помогают автоматизировать гигантские производства и увеличивать доходы предприятий. Уверена, что совместно с автозаводом "Урал" мы реализуем новые проекты, направленные на внедрение инновационных технологий в отрасль автомобилестроения», - отметила Александра Исхизова.

Кроме сотрудничества по вопросам импортозамещения в программно-аппаратных комплексах, «Ростелеком» предложит технические решения по снижению затрат и улучшению энергоэффективности производственных площадок «Урала». Кроме того, компании договорилась о пилотировании модулей предиктивной аналитики и интеграции с системами технического обслуживания и ремонта автозавода. Партнеры будут взаимодействовать в направлениях цифровизации безопасности, охраны жизни и здоровья сотрудников завода, а также по вопросам интеллектуальной и периметральной охраны объектов предприятия.

Генеральный директор автомобильного завода «Урал» считает, что научно-техническое партнерство позволит предприятию обмениваться опытом и внедрять новые технологии. Поможет в повышении эффективности и уровне цифровизации технологических процессов, в том числе, для стратегических задач по импортозамещению.