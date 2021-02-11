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«Ростелеком» на Южном Урале фиксирует рост заявлений в органы ЗАГС на дату-палиндром

Государственный сервис «Регистрация заключения брака» через Единый портал государственных услуг набирает все большую популярность у молодоженов Челябинской области.

По данным компании «Ростелеком» − единственного исполнителя работ по развитию инфраструктуры электронного правительства – в 2019 году было подано 5250 электронных заявлений в органы ЗАГС, а в 2020 году – уже более 7300.

Рост популярности сервиса обусловлен рядом преимуществ: оформить услугу можно прямо из дома, электронная запись предполагает экономию времени и исключение очередей, а оплата пошлины за предоставление услуги на портале осуществляется со скидкой 30 процентов.

Чтобы подать заявление в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Инициатор подачи заполняет в нем данные о себе, выбирает отдел ЗАГС, дату и время регистрации и направляет приглашение будущему супругу или супруге.

Вторая сторона получает на электронную почту ссылку, по которой переходит и заполняет свою часть заявления под личной учетной записью. Все указанные в заявлении сведения должны соответствовать паспортным данным.

Председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих отметила, что 2021 год дарит молодоженам зеркальную дату 12.02.21.

«На эту дату в органы ЗАГС региона подано 186 заявлений, из них 101 − через портал государственных услуг, 85 – при личном обращении в отделы ЗАГС Челябинской области. Подать заявление на заключение брака сейчас возможно за 12 месяцев, и те, кто выбрал особенные даты для регистрации заключения брака, подумали об этом заблаговременно», - сообщила Людмила Рерих.

По словам директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаила Сергеева, популярность цифровых сервисов у населения значительно возросла.

«Доступ к электронным услугам обеспечен в том числе благодаря многолетней работе по развитию оптической инфраструктуры Южного Урала. Сегодня жителям области доступно более 200 региональных и муниципальных услуг на портале, и это дополнительно к сервисам, оказываемым федеральными органами власти. «Ростелеком» обеспечивает сервисное и техническое обслуживание информационных систем портала и регулярно проводит работы, направленные на повышение выдерживаемой нагрузки», - сказал Михаил Сергеев.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», кроме заявлений на регистрацию брака южноуральцы активно пользуются и другими «семейными» сервисами портала госуслуг: в 2020 году 1836 заявлений было подано на регистрацию рождения ребенка, 1278 обращений поступило для получения услуги «Расторжение брака».

Напомним, для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, после чего подтвердить свою личность в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Телефон технической поддержки портала www.gosuslugi.ru: 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Оператором портала госуслуг выступает «Ростелеком» при участии «РТ Лабс».