«Ростелеком» обеспечил еще 25 тысяч снежинцев скоростным оптическим интернетом

Компания «Ростелеком», национальный провайдер цифровых сервисов, завершила масштабную оптическую стройку в городе Снежинске Челябинской области. Специалисты связи проложили здесь свыше 12-ти километров оптоволоконного кабеля.

Теперь еще 25 тысяч снежинцев, включая жителей новых районов «Гринвилл» и «Янтарный», могут пользоваться скоростным интернетом и другими цифровыми решениями провайдера. Работы по созданию оптической инфраструктуры велись на протяжении семи лет.

Компания «Ростелеком» в Челябинской области строит и модернизирует сети связи по инновационной технологии «оптика в квартиру». В процессе работы специалисты заводят оптоволоконный кабель непосредственно в помещение, обеспечивая доступ к широкополосному интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от общей нагрузки на сеть. Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или внезапного отключения электроэнергии.

«Наша компания постоянно инвестирует собственные средства в развитие цифровой инфраструктуры региона. Чтобы скоростной интернет стал доступнее для южноуральцев, «Ростелеком» в 2021 году построил более 800 километров оптики в Каслях, Кыштыме, Магнитогорске, Нязепетровске и других населенных пунктах региона. Всего в Челябинской области специалисты провели свыше 14 500 километров волоконно-оптических линий связи, из них около 60 километров - в Снежинске», - рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Оптоволоконные сети позволяют пользоваться экосистемой цифровых сервисов для безопасности, обучения, комфорта и отдыха всей семьи: домашним видеонаблюдением, образовательным онлайн-сервисом «Лицей», интерактивным телевидением Wink и другими.

Получить дополнительную информацию об услугах, а также оставить заявку на их подключение или модернизацию линий связи можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 (для жителей) и 8 800 200 30 00 (для бизнеса), а также на сайте компании.