20.06.2022
В Европе Путина назвали «новым боссом» и прокляли Вашингтон
20.06.2022
«Ростелеком» обеспечил еще 25 тысяч снежинцев скоростным оптическим интернетом
20.06.2022
В Челябинске преобразился въезд на подземную парковку на Елькина
20.06.2022
Дезертирам и ушедшим в «самоволку» военнослужащим Челябинского гарнизона рекомендуют «сдаться» добровольно
20.06.2022
На Аркаиме появился гигантский Созерцатель, на подходе – Жар-птица
20.06.2022
«ММК-Индустриальный парк» признан одной из лучших инвестплощадок России
«Ростелеком» обеспечил еще 25 тысяч снежинцев скоростным оптическим интернетом
16.06.2022
Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах
15.06.2022
Журналист «Урал-пресс-информа» - в числе победителей областного этапа конкурса «Ростелекома»
06.06.2022
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном
02.06.2022
Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022