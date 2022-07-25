25.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля
25.07.2022
«Ростелеком» обеспечит связью «Парижский полумарафон» в Челябинской области
25.07.2022
Дети сотрудников АО «ГРЦ Макеева» продолжают с удовольствием отдыхать в загородных здравницах
25.07.2022
Для жителей челябинских посёлков Экодом и Новый Кременкуль изменили схему выезда
25.07.2022
Из детского лагеря ушли два юных миассца
25.07.2022
ММК организовал летний отдых для детей с тяжёлыми заболеваниями
«Ростелеком» обеспечит связью «Парижский полумарафон» в Челябинской области
11.07.2022
Безопасное лето: «Ростелеком» и челябинский «Кванториум» провели открытый урок по кибербезопасности
05.07.2022
Челябинцы стали участниками фестиваля «Лето в Тобольском кремле»
05.07.2022
Предотвращают вандализм и сокращают количество преступлений: «Ростелеком» расширяет зоны видеонаблюдения в Челябинской и соседних областях
20.06.2022
«Ростелеком» обеспечил еще 25 тысяч снежинцев скоростным оптическим интернетом
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022