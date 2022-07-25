«Ростелеком» обеспечит связью «Парижский полумарафон» в Челябинской области

Национальный провайдер «Ростелеком» построит телекоммуникационную инфраструктуру для масштабного легкоатлетического забега − «Парижского полумарафона». Знаковое для региона спортивное мероприятие состоится в этом году 20 августа в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Старт забега будет дан недалеко от вышки связи «Ростелекома», уменьшенной копии Эйфелевой башни в Париже. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области.

«Парижский полумарафон» уже в шестой раз проводится на Южном Урале. Легкоатлетический забег, так же, как и башня связи, являются брендами нашего региона и точкой притяжения гостей и туристов. Событие объединяет любителей спорта не только Челябинской области и других регионов России, но и соседних стран. В этом году мероприятие соберёт свыше 2 000 человек», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что провайдер не только предоставит организаторам бесперебойный интернет, но и обеспечит телевизионную трансляцию полумарафона.

«Чтобы реализовать этот проект, специалисты связи построят оптический канал со скоростью подключения к интернету до 1 Гбит/с. Для организаторов и участников будут установлены точки доступа в Сеть по Wi-FI в зонах старта и финиша, у главной сцены, а также в местах торговли и питания. Беспроводной интернет будет работать в оргкомитете, пресс-центре и гардеробе спортсменов», - рассказал Михаил Сергеев.

Специалисты «Ростелекома» уже начали строительство инфраструктуры к старту «Парижского полумарафона». Для организации канала связи вдоль беговой трассы установили 25 новых опор и протянули более 350 метров оптических линий.

Отметим, что «Ростелеком» является единственным телекоммуникационным партнёром марафона.