09.01.2023
В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца
09.01.2023
Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО
09.01.2023
Пенсионному фонду указали на нарушение
09.01.2023
«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот
09.01.2023
В Магнитогорске стартовал любимый всеми «Снежный мяч»
09.01.2023
«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала
«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала
Почти 100 терабайт скачали жители пяти поселков Челябинской области
27.12.2022
Большинство любителей книг верят в волшебство Нового года
20.12.2022
Дед Мороз и цифровая Снегурочка ждут голосовых детских писем с пожеланиями
01.12.2022
«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
05.10.2022
Путин подписал указ о создании в России Центра биометрических технологий
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022