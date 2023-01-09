«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала

Почти 100 ТБ трафика в совокупности скачали жители пяти самых активных поселков Челябинской области. Рейтинг востребованности публичных точек Wi-Fi-доступа за 2022 год предоставил национальный провайдер «Ростелеком». Итоги активности в интернете подведены среди поселков и деревень с населением от 250 до 500 человек.

В топ-5 вошли малые населенные пункты Брединского, Варненского, Нагайбакского и Уйского районах. Лидерами тройки стали жители поселка Новогеоргиевский (Брединский район) с численностью населения 436 жителей. Их совокупный трафик за год составил 27 ТБ. Этот показатель эквивалентен 7 000 скачанным фильмам в HD-качестве. С небольшим отрывом серебро взял поселок Курганный (Нагайбакский район), жители которого насерфили 26 ТБ информации. Третье место присвоено поселку Лесной (Уйский район) с годовым трафиком в 17 ТБ. Жителям двух поселков Варненского района − Правда и Солнце − удалось нагуглить 15 ТБ и 14 ТБ информации соответственно. В селе Устьянцево Красноармейского района было зафиксировано рекордное количество активных пользователей интернета через точку публичного Wi-Fi-доступа в течение всего прошлого года – 735 человек.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил: «За пять лет мы установили публичные точки Wi-Fi-доступа в 258 поселках Южного Урала. Сегодня бесплатный интернет есть у 90 000 жителей. Но на этом цифровизация региона не заканчивается. Сейчас наша компания реализует второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). В конце 2022 года качественный мобильный интернет и сотовая связь стандартов 4G/LTE появились в 33 малых населенных пунктах Челябинской области»

Напомним, что в апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.