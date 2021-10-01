«Ростелеком» отмечает большой интерес молодежи к проекту «Пушкинская карта»

«Ростелеком» отмечает большой интерес жителей страны к проекту «Пушкинская карта», запущенному министерством культуры РФ первого сентября этого года с целью популяризации искусства среди молодежи (проект рассчитан на россиян в возрасте от 14-ти до 22-х лет).

В этот же день заработала горячая линия для поддержки пользователей карты по бесплатному номеру 8-800-100-06-45, созданная на базе компании «Ростелеком Контакт-центр» (дочернее общество ПАО «Ростелеком»). За первый месяц на горячую линию поступило уже свыше 120 тысяч обращений.

Как напоминают в пресс-службе «Ростелекома», «Пушкинская карта» - целевая банковская карта, которая позволяет молодежи за счет государства посещать музеи, театры и различные культурные мероприятия. Каждый житель страны в возрасте от 14-ти до 22-х лет может получить карту, на которую будут зачислены три тысячи рублей, и потратить их только на покупку билетов в учреждения культуры.

Для получения карты нужна регистрация на портале госуслуг, а также установка мобильного приложения «Госуслуги. Культура».

Проект оказался очень популярным как среди культурных институтов, так и пользователей. Карту принимают почти полторы тысячи федеральных, региональных и муниципальных организаций культуры и искусства во всех 85-ти субъектах Российской Федерации.

«Уже за первую неделю мы зафиксировали два миллиона скачиваний мобильного приложения, в настоящий момент цифра выросла до трех с половиной миллионов установок. Любопытно, что мы видим большой интерес к приложению со стороны пользователей старше 22-х лет. Хотя они и не могут пользоваться «Пушкинской картой», но хотят узнавать подробности о предложенных культурных мероприятиях, такая возможность у них будет», - ранее отмечал на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Ежедневно операторы «Ростелеком Контакт-центра» принимают обращения пользователей «Пушкинской карты» и помогают найти ответы. Среди самых популярных - вопросы, связанные с операционным обслуживанием, покупкой билетов, а также регистрацией в приложении «Госуслуги. Культура».

«Мы всегда рады участвовать в социально значимых проектах, которые можно с гордостью записать в историю профессиональных достижений. Значительную часть персонала «Ростелеком Контакт-центра» составляет молодежь, которая совпадает с целевой аудиторией проекта и разговаривает с пользователями карты на одном языке. Знаю, что самые молодые сотрудники нашей компании тоже получили «Пушкинскую карту» для посещения театров и музеев», - отметила генеральный директор компании «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот.

О запуске проекта «Пушкинская карта» президент России Владимир Путин объявил во время прямой линии 30 июня 2021 года. Основная цель - сделать музеи и театры более доступными для молодежи. В 2022 году на «Пушкинскую карту» планируется зачислить пять тысяч рублей.