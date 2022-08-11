«Ростелеком» подключил к интернету базу отдыха в поселке Увильды

Национальный провайдер – компания «Ростелеком» - подключил к скоростному интернету базу отдыха «Бунчук» в поселке Увильды Челябинской области. Для этого специалисты связи проложили на территории комплекса около трех километров волоконно-оптических линий. Интернет для гостей и сотрудников базы доступен по проводной технологии и Wi-Fi.

Теперь посетители и персонал туристического комплекса могут в комфортных для себя условиях серфить новости, смотреть видео, слушать музыку, а также работать в помещении или на свежем воздухе.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что сотрудники связи построили оптику и установили точки беспроводного доступа в 20 коттеджах и административных помещениях базы отдыха.

«Радиус действия Wi-Fi на площадке − 100 метров, скорость подключения − 20 Мбит/сек. Для выхода в Сеть нужен смартфон, планшет или другое устройство с возможностью подключения к Wi-Fi. Авторизоваться можно через СМС. Для удобства и безопасности клиентов и сотрудников Сеть изолирована и защищена паролем», - рассказал Михаил Сергеев.

Построенная оптическая инфраструктура по желанию заказчика позволяет подключить такие сервисы, как «Телевидение для гостиниц» и «Видеонаблюдение». Благодаря интерактивному ТВ гостям будут доступны до 68 телеканалов в HD-качестве и лицензионные фильмы. При этом заказчик имеет возможность транслировать собственный информационный и рекламный контент. Видеонаблюдение может обеспечить безопасность и сохранность имущества, контролировать персонал и фиксировать поток гостей.

Для подключения этих и других цифровых услуг достаточно оставить заявку на официальном сайте «Ростелекома» или позвонить по телефону: 8 800 200 3000.