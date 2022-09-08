«Ростелеком» представит IT-решения на всероссийском форуме в Челябинске

«Ростелеком» представит инновационные цифровые сервисы для государства и бизнеса на всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске.

Национальный провайдер выступит генеральным партнером мероприятия, которое будет проходить на площадке отеля Radisson Blu (улица Труда, 179) 29-30 сентября. Эксперты компании примут участие в круглых столах и панельных дискуссиях деловой части форума.

В рамках события состоится выставка «Импортозамещение в ИT: актуальные решения для бизнеса», где «Ростелеком» представит систему интеллектуального уличного освещения, платформу видеонаблюдения для цифровых городов будущего, оборудование для контроля трудовой дисциплины и повышения уровня безопасности сотрудников − умную каску. На стенде «Ростелекома» можно будет также увидеть сервисы для обеспечения кибербезопасности компаний и цифровую экосистему центров обработки данных, а также решения в области видеоаналитики на основе искусственного интеллекта. Отдельное внимание провайдер уделит презентации интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что «единая цифровая транспортная платформа − важная составляющая умных городов и регионов».

«ИТС дает возможность не только оптимизировать автомобильные потоки и контролировать сохранность дорожного покрытия. Умная система в буквальном смысле спасает жизни и здоровье людей, а также предлагает алгоритмы оптимизации городской логистики и способствует улучшению экологической обстановки. В структуру ИТС входят автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, платные парковочные пространства, весогабаритный контроль, сервисы управления трафиком, метеомониторинга и мониторинга состояния дорог. В состав платформы также включены модули по управлению общественным транспортом и умными остановками», - рассказал Михаил Сергеев.

В деловой части форума спикеры «Ростелекома» расскажут про актуальные киберугрозы, возможности искусственного интеллекта для анализа медицинских исследований с целью ранней диагностики рака молочной железы и заболеваний легких, презентуют платформу экологических решений и цифровые сервисы контроля вывоза отходов.

Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет в Челябинске в десятый раз. Мероприятие стало значимым технологическим событием УрФО и России. Организаторы форума — правительство области, минцифры, центр развития передовых технологий и Агентство международного сотрудничества.

Центральными темами деловой программы станут импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне для цифровой трансформации отраслей экономики, сообщает пресс-служба «Ростелекома».