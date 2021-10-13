Компания «Ростелеком» приглашает южноуральцев на родительское онлайн-собрание по кибербезопасности, которое пройдет с участием представителей минобра, минздрава, Госавтоинспекции и совета родителей Челябинской области завтра, 14-го октября, в 16 часов.

Встреча на тему «Безопасность детей – наше общее дело» будет посвящена актуальным вопросам кибербезопасности родителей и школьников, поддержания физического и психологического здоровья учеников в новом учебном году, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Директор по развитию компании «Ростелеком-Солар» направления «Кибербезопасность для населения» Олег Седов расскажет об уловках кибермошенников, о том, как распознать фишинговую ссылку и противостоять психологическому давлению злоумышленников.

Также в мероприятии примут участие первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, главный врач «Челябинского областного центра медицинской профилактики» Ольга Агеева, методист центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма областного центра дополнительного образования детей Дмитрий Сёмкин, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области Ирина Аркадьева и председатель регионального Совета родителей, психолог Елена Сыркина.