«Ростелеком» устранил цифровое неравенство еще в одном населенном пункте Южного Урала

В деревне Большая Казакабаева Челябинской области (Кунашакский район), где проживает чуть более двухсот человек, «Ростелеком» открыл базовую станцию, построенную в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Участие в торжественном событии также приняли участие представители регионального правительства, муниципальных органов власти и местные жители.

Интересно, что базовая станция в рамках проекта УЦН 2.0 была открыта в данном населенном пункте в честь 90-летия Кунашакского района, глава которого Сибагатулла Аминов отметил, что в районе находятся церковь «Покрова Пресвятой Богородицы», являющаяся объектом культурного наследия регионального значения, а также другие популярные религиозные объекты: по его словам, теперь процесс связи и обмена фотографиями станет проще для многочисленных туристов и паломников храма.

«Район знаменит также своим уроженцами. Один из них - Фатхелкадир Сулейманов (в эмиграции Абдулкадир Инан), ученый и писатель. Еще одна уроженка - Рамиля Хисамова (сценический псевдоним Искандер), российская актриса театра, кино и дубляжа, заслуженная артистка Российской Федерации, которая в настоящее время работает на сцене Российского государственного академического молодежного театра», - рассказал Сибагатулла Аминов.

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Устранение цифрового неравенства – совместный проект Минцифры России и компании «Ростелеком», которая в рамках данной работы построила в Челябинской области 13 базовых станций.

Как рассказали в пресс-службе ПАО «Ростелеком», УЦН 2.0 предусматривает появление в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей качественного мобильного интернета и сотовой связи стандарта 4G/LTE. Наличие этих услуг дает жителям удаленных поселений возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также способствует развитию платежных систем и сервисов для малого и среднего бизнеса.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев подчеркнул, что компания много лет успешно занимается реализацией крупных государственных проектов.

«В Челябинской области УЦН 2.0 стартовал весной 2021 года. Для его реализации специалисты связи построили около восьми километров оптического волокна. Нам удалось досрочно в тестовом режиме подключить к мобильной связи формата 4G 13 населенных пунктов в Еткульском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Кунашакском, Пластовском, Сосновском районах. Ранее мобильная связь там работала неустойчиво, а к интернету жители могли подключаться только от нашей публичной точки доступа по Wi-Fi. Теперь же мобильным интернетом и качественной сотовой связью можно пользоваться прямо у себя дома», - отметил Михаил Сергеев.

Первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин рассказал, что в регионе развитие сетей связи ведется в рамках как федеральных, так и региональных проектов.

«Кроме федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», Челябинская область является участницей федерального проекта «Информационная инфраструктура». Благодаря ему свыше тысячи социально значимых объектов, среди которых более половины — школы и ФАП, подключены к высокоскоростному интернету. На региональном уровне при поддержке губернатора Челябинской области из областного бюджета ежегодно (с 2018 года) выделяются средства на покрытие до 90 процентов затрат операторов и интернет-провайдеров, развивающих инфраструктуру связи в малых населенных пунктах. За время действия программы связь была улучшена в 70 малых населенных пунктах Южного Урала, где проживает около сорока тысяч человек. Благодаря совместной работе правительства региона и операторов связи нам удается шаг за шагом закрывать белые пятна на карте нашей области», - сказал Василий Кокорюкин.

В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Базовые станции используют в том числе диапазон радиочастот 2 300-2 400 МГц, что обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.