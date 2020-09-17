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«Ростелеком» заботится о здоровье будущих медиков Южного Урала

Общество
Сегодня, 16:33
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«Ростелеком» установил тепловизоры в Южно-Уральском государственном медицинском университете.

В Челябинской области это первое высшее учебное заведение, применяющее в своей деятельности передовые меры сохранности здоровья студентов и сотрудников.

Теперь при помощи высокоточных приборов будущие врачи проходят ежедневный контроль температуры тела при входе в здание альма-матер.  

«Несмотря на то, что пик заболеваемости пройден, забота о здоровье и спокойствии сотрудников и посетителей является важным условием работы любой организации. Тепловизоры обеспечивают безопасность всем, кто продолжает работать или выходит в офис после дистанционного периода Установка решения для контроля температуры тела позволит выявлять тревожные моменты до того, как они примут серьезный масштаб. Умное устройство определяет температуру с минимальной погрешностью и позволяет подключить систему распознавания лиц, чтобы потенциальный больной мог вовремя получить медицинскую помощь. Данные о людях с повышенной температурой можно хранить в облаке и отслеживать ситуацию из личного кабинета», − рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Специалисты «Ростелекома» уставили в университете два телевизионных комплекса на входе в главное здание, а также в корпус №2. Оборудование позволяет автоматически измерять температуру тела нескольких десятков человек одновременно.

Для учащихся, педагогов и посетителей такие устройства ускорят прохождение входной зоны и помогут избежать очередей. За первую неделю нового учебного года тепловизионный контроль в ЮУГМУ прошли около 12-ти тысяч человек.

«Ежедневно университет посещает от тысячи до полутора тысяч студентов и сотрудников. Чтобы обеспечить безопасность их здоровья и максимально снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции, нами было принято решение из собственного бюджета выделить денежные средства на оснащение ЮУГМУ тепловизионными комплексами, индивидуальными средствами защиты органов дыхания каждого студента и сотрудника, антисептическими средствами, рециркуляторами-обеззараживателями воздуха в каждой аудитории. Важно отметить, что в дальнейшем тепловизоры можно будет использовать в периоды других сезонных заболеваний», − рассказал ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский.

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», при фиксации человека с температурой выше заданной нормы сработает световое и звуковое оповещение. Если зафиксированная выше нормы температура подтвердится повторно, студент или педагог будет направлен под наблюдение медицинского персонала.

В целях исключения дальнейшего контактирования заболевшего с окружающими университет выделит транспорт. Что касается студентов, приезжающих из ближнего зарубежья, то среди них проводятся тестовые исследования на выявление коронавирусной инфекции.

Комплексные системы тепловизионного контроля от «Ростелекома» внесены в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи (МСЭ или International Telecommunication Union, ITU), специализированного учреждения ООН в области электросвязи.

 

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