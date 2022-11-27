Руководитель Челябинского исполкома “Единой России” Денис Моисеев поздравляет с Днем матери

"Дорогие наши мамочки, с праздником вас, с Днём Матери.

Я бы очень хотел, чтобы мы говорили вам эти слова чаще, чем раз в год. Вы - самое дорогое и светлое, что есть у нас от рождения. Первое слово, которое мы говорим - это слово "мама". И его мы будем нести через всю жизнь.

Сегодня, когда парни здесь принимают участие в СВО, мамино сообщение, письмо из дома, звонок, это как глоток свежего воздуха. От него теплее и сразу думаешь о доме. Спасибо вам, родные!

Я хотел бы обратиться ко всем ребятам. И к тем, кто сегодня далеко от дома несёт службу, и к тем, кто в Челябинске помогает формировать гуманитарные грузы, ко всем. Ребят, уделите время, раз в день написать, раз в неделю позвонить или заехать, если можете, к маме. Это очень важно. Мамы ждут.

С праздником вас, наши мамочки, с Днём Матери".