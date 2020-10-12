Рядом с горсадом имени Пушкина в Челябинске появится место для прогулок четвероногих

Рядом с городским садом имени Пушкина в Челябинске власти Советского района планируют оборудовать площадку для выгула собак.

Об этом сегодня, 12-го октября, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил районный глава Владислав Макаров, отвечая на вопрос главы Челябинска Натальи Котовой о планах на заброшенную территорию между горсадом и улицей Кирова.

«Там есть один нестационарный объект. Его должны демонтировать этой осенью. Как только объект снесут, мы планируем вовлечь данную территорию в программу благоустройства. По многочисленным обращениям жителей близлежащих домов решили организовать здесь площадку для выгула собак, чтобы любители четвероногих не ходили на территорию городского сада имени Пушкина», - отметил Владислав Макаров.

Наталья Котова поинтересовалась у главы Советского района, будет ли он обсуждать этот вопрос с жителями.

«Мы это предварительно уже проговаривали - с участием депутатов. Можем еще дополнительно провести опрос среди горожан», - сказал Владислав Макаров.

Мэр поручила чиновнику опубликовать информацию о площадке для выгула собак в социальных сетях, чтобы жители Советского района, имеющие домашних питомцев, узнали о планах районной администрации.

«Информация должна быть доступна людям. А то получается, что у вас этот вопрос в работе, а население об этом не знает», - сказала Наталья Котова.

Градоначальница добавила, что все районы южноуральской столицы уже выбрали места, где появятся площадки для выгула собак, и озвучили это. В отстающих в данном вопросе был только Советский район, который, как оказалось, тоже позаботился о любителях собак и самих четвероногих.