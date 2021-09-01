С 1 сентября изменены правила оплаты больничного по уходу за ребенком до восьми лет

С первого сентября 2021 года вступают в силу новые правила выплаты больничных по уходу за ребенком до восьми лет. Теперь размер оплаты больничного листа по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет не будет зависеть от трудового стажа родителей и будет оплачиваться в полном объеме.

Размер оплаты больничного составит 100% среднего заработка, но не более 74 тысяч рублей в месяц Пособие будет выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования.

Как сообщили в группе по связям с общественностью ГУ-РО ФСС ЧОС, для родителей детей более старшего возраста расчет больничного производится по общим правилам и напрямую зависит от продолжительности стажа работы.

При стаже до пяти лет за больничный выплачивают 60% среднего заработка (но не более 44 тысяч 400 рублей среднем за месяц), от пяти до восьми лет – 80% заработка (не более 59 тысяч 200 рублей в среднем за месяц). При стаже от восьми лет и более больничный оплачивается в размере 100% среднего заработка (максимум - 74 тысячи один рубль в среднем за месяц).

Узнать статус выплат и задать любые вопросы можно по телефону горячей линии (351) 214-20-40.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года предложил изменить правила оплаты больничного по уходу за дошкольниками. В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение об изменении порядка выплаты больничного. На новую меру поддержки правительство РФ направило более 930 миллионов рублей.