С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим

В Челябинской области отменен особый противопожарный режим, введенный на территории региона с 24 апреля 2021 года. Жителям региона разрешили поездки в лес и пикники на природе, но при соблюдении строгих правил пожарной безопасности.

Соответствующее постановление правительства области размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отменить с 10 июня 2021 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим», - говорится в документе.

Режим отменен в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Челябинской области, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

В пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области напомнили, что пожароопасный сезон продолжается. «В некоторых районах региона он продлится вплоть до ноября», - подчеркнули в управлении. - В прошлом году последний пожар потушили пятого ноября.

В ГУ МЧС напомнили, в регионе по-прежнему использование открытого огня разрешено в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности. Разжигать открытый огонь можно только в специально оборудованных местах при выполнении установленных требований.

Запрещено разводить огонь на почве, насыщенной торфяникам, в периоды НМУ и сильного ветра, под кронами деревьев хвойных пород.