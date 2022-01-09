С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны

Сразу после новогодних каникул в Челябинской области отменяются ряд ограничений, которые были введены для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

С 10 января 2022 года южноуральцы смогут посещать рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания без предъявления QR-кода вакцинированного или переболевшего ковидом менее шести месяцев назад (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет). Ограничения действовали в соответствии с распоряжением губернатора Алексея Текслера с первого декабря 2021 года по девятое января 2022 года.

На учреждения общепита, находящиеся на территории предприятий, аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций), этот запрет не распространялся.

Напомним, в Челябинской области QR-код по-прежнему необходим для посещения:

- всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;

- торгово-развлекательных комплексов и магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров;

- парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги.

Кроме того, отдыхать в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха области разрешено только тем, кто привился или переболел коронавирусом менее полугода назад (имеет QR-код). Ограничение не распространяется на несовершеннолетних.

С 30 октября начал действовать режим самоизоляции для неработающих южноуральцев старше 60 лет, которые не вакцинировались и не болели ковидом в течение последних шести месяцев.