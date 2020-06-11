С начала года на Южно-Уральской магистрали зафиксировано 11 ДТП

Сегодня, 11 июня, проходит Международный день безопасности на железнодорожных переездах. Южноуральские железнодорожники напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов – раздали памятки и сувениры.

Работники дистанций пути раздавали водителям памятки и сувениры

Вопрос безопасности на переездах становится все актуальнее. В январе – мае 2020 года дежурные по переездам зафиксировали 481 нарушение водителями правил дорожного движения. В регионах, где проходит ЮУЖД, в этот период произошло 9 столкновений автомобилей с железнодорожным подвижным составом, из них 2 случая – вне переезда. А в июне зарегистрировано ещё 2 ДТП. Во всех случаях водители нарушили правила дорожного движения.

На территории Челябинской области с начала года зафиксировано 2 ДТП: 12 марта на перегоне Анбашская – Пирит и 5 июня на переезде 19 км участка Миасс – Устиново. В обоих случаях автомобили в нарушение ПДД не уступили дорогу грузовым поездам. Машинистам пришлось применить экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате в автомобилях пострадали люди.

На переезде под Челябинском водителям раздавали сигнальные жилеты

Чтобы подобные случаи не повторялись, работники дистанций пути регулярно выходят на переезды с памятками для водителей. В этом году с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации работники вручали информационные материалы в масках и перчатках.

Раздача памяток на ж/д переезде под Челябинском

Профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!» проходит сегодня во всех регионах ЮУЖД.

Раздача памяток на переезде участка Разъезд 98 км - Верхний Уфалей

Южно-Уральская магистраль напоминает: железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Технический инспектор труда ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД на ж/д переезде 13 км Синеглазово

Справка.

Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН объявили 11 июня 2020 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. ОАО «РЖД» ежегодно присоединяется к проведению профилактического мероприятия.