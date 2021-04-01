С первого апреля проиндексируют пенсии по гособеспечению

С первого апреля 2021 года будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, на 3,4 %.

Как сообщает ОПРФ по Челябинской области, в Челябинской области повышение затронет почти 91 тысячу пенсионеров. Из них 83 тысячи получают социальную пенсию, в том числе 53 тысячи пенсионеров пенсию по инвалидности, 29 тысяч - в связи с потерей кормильца.

Средний размер социальной пенсии после индексации у южноуральцев составит около 10,3 тысячи рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и социальной пенсии инвалидов с детства первой группы увеличится до 16 тысяч рублей.

К получателям социальных пенсий относятся граждане, не получившие право на страховую пенсию (например, при отсутствии необходимого стажа или нужного количества пенсионных коэффициентов), дети-инвалиды, инвалиды с детства и другие категории. Размер социальной пенсии зависит исключительно от категории получателя.

Одновременно с индексацией социальных пенсий повысятся государственные пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, а также граждан из числа работников летно-испытательного состава и др.

С первого апреля будут увеличены и другие выплат, размер которых зависит от получаемой социальной пенсии:

• размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ (к ним относятся Герои Советского союза, РФ, Герои Социалистического труда, граждане, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством», чемпионы Олимпийских игр, лауреаты госпремий и др.);

• размер дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса.

В Челябинской области это увеличение коснется семи получателей пенсий.