С «Ростелекомом» сотрудники ФАПов в Челябинской области могут оперативно консультировать пациентов

В Челябинской области в ушедшем году национальный провайдер «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет около 400 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). В 2023 году «Ростелеком» планирует обеспечить доступом в интернет еще свыше 100 фельдшерско-акушерских пунктов региона.

Для этого специалисты связи проложили около 20 километров волоконно-оптических линий. Социально значимые объекты были подключены в рамках госконтракта с министерством здравоохранения региона.

Теперь сотрудники новых южноуральских ФАПов могут оперативно предоставлять высококвалифицированную медицинскую помощь жителям сельской местности. Например, благодаря интернету появилась возможность проводить врачебные консультации дистанционно, что особенно важно для жителей населенных пунктов, отдаленных от регионального центра.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что доступ к интернету появился в ФАПах 173-х населенных пунктов Южного Урала, в том числе отдаленных – таких, как поселки Берлин Троицкого района, Кызыл-Маяк Пластовского района, Трудовой Кунашакского района и Чулковка Саткинского района.

«В каждом медучреждении организовано не менее двух портов для проводного интернета. Пропускная способность канала связи в среднем составляет 10 Мбит/с», - рассказал Михаил Сергеев.

Фельдшер ФАПа поселка Берлин Ольга Никитина сообщила, что интернет позволяет фельшерско-акушерским пунктам решать ряд организационных вопросов.

«Например, отдаленные структурные подразделения могут ежедневно подключаться к утренним планеркам, которые проводятся в районной больнице. Фельдшер не только оперативно узнает актуальную информацию по своей работе, но и обсуждает с врачами лечение пациентов, которые требуют особого внимания, решает вопрос о госпитализации больного в профильное лечебное учреждение. Кроме того, пациенты могут записаться на прием к фельдшеру или получить консультацию дистанционно», - подчеркнула Ольга Никитина.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова пояснила, что правительство РФ назначило национального провайдера центром компетенций по созданию цифровой инфраструктуры страны в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

«Наша компания ─ надежный цифровой партнер для жителей России, государства и бизнеса. Отмечу, что свои решения мы предоставляем по принципу одного окна, по сервисной модели, обеспечивая заказчика как инфраструктурой, так и ресурсами для хранения и обработки данных», - сказала Александра Исхизова.

В пресс-службе компании «Ростелеком» отметили, что телекоммуникационная инфраструктура в медицинских учреждениях Челябинской области появилась (и продолжит появляться) как раз благодаря «Цифровой экономике».