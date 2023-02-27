27.02.2023
Заказав тест-драйв, судебные приставы Челябинска забрали машину
27.02.2023
Челябинцев приглашают бесплатно привить питомцев от бешенства
27.02.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти
27.02.2023
В Челябинской области отменили часть автобусных рейсов из-за непогоды
27.02.2023
Молодые семьи Челябинска получили свидетельства на получение социальной выплаты на жилье
27.02.2023
В Челябинске усилят обработку дорог противогололедными материалами
С «Ростелекомом» сотрудники ФАПов в Челябинской области могут оперативно консультировать пациентов
03.02.2023
В феврале Wink подарит зрителю якутские сны, азиатский фольклор и радость творческого авантюризма
26.01.2023
Wink покажет кино о маньяке Фишере, приключениях столичного опера и интригах в балетном закулисье
13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
09.01.2023
«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023