С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Коркино (Челябинская область) у стен пищевого техникума произошла жуткая авария, в котор
23.05.2022

Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На благоустраиваемой территории у челябинского дворца спорта «Юность» подрядчик практически полно
23.05.2022

Виктор Ереклинцев рассказал о ходе благоустройства сквера у «Юности»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главу Агаповского района (Челябинская область)
23.05.2022

В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым занимаются УФСБ и следс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул
Челябинск
Турция
Общество
23.05.2022 13:49

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

С седьмого июня 2022 года авиакомпания Red Wings начнет осуществлять прямые авиарейсы из Челябинска в столицу Турции.

Как сообщает пресс-секретарь Red Wings Airlines Александр Воробьёв, рейс Челябинск-Стамбул-Челябинск будет выполняться с седьмого июня по вторникам.

Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Кроме того, в начале июня Red Wings запустит прямые рейсы в Стамбул из Владикавказа (с 12 июня по воскресеньям), Самары (с шестого июня по понедельникам) и из Уфы (с 10 июня по пятницам). Рейс Стамбул-Уфа – с девятого июня по четвергам.

Все новые направления уникальны и доступны только пассажирам Red Wings. Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании.

Всего Red Wings будет летать в Стамбул из восьми российских городов. Прямые рейсы в столицу Турции уже выполняются из Москвы, Екатеринбурга, Жуковского и Махачкалы.

Напомним, аэропорт «Баландино» (Челябинск) входит в число базовых аэропортов авиакомпании Red Wings наряду с «Домодедово», «Кольцово» (Екатеринбург), «Жуковский» и аэропортом Махачкалы.

Челябинск
Турция
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На благоустраиваемой территории у челябинского дворца спорта «Юность» подрядчик практически полно
23.05.2022

Виктор Ереклинцев рассказал о ходе благоустройства сквера у «Юности»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главу Агаповского района (Челябинская область)
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В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила создать безопасные условия для передвиж
Дороги
Дороги
23.05.2022

Глава Челябинска поручила минимизировать неудобства для водителей по улице Цвиллинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.05.2022 14:33

Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»

23.05.2022 14:01

В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер

23.05.2022 13:56

Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга

23.05.2022 13:49

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

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20.05.2022 09:47

В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с

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«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые

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Анонсы событий и мероприятий на 20 мая

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В Карабаше открыли виртуальный концертный зал

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В пятницу в Челябинской области – местами дожди

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В Челябинске спасли пациента со свищом между пищеводом и бронхом

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Челябинская «Сцена-2022»: 32 года и 15 спектаклей для детей

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Челябинка пожаловалась Котовой на недоступную для велосипедистов среду

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Почти четырех миллионов лишилась жительница Магнитогорска, поверив незнакомцу

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Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатного материнства в РФ

19.05.2022 16:45

В Бредах найден мертвым восьмилетний мальчик

19.05.2022 16:27

Мусоросортировочный комплекс и полигон в Магнитогорске готовы к работе