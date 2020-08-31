С сентября этого года торговля на ярмарках в Челябинске будет организована по-новому
С сентября этого года торговля на ярмарках в Челябинске будет организована по-новому
С сентября этого года торговля на ярмарках в Челябинске будет организована по-новому. Изменится и внешний вид мест торговли.
Соответствующее постановление городской администрации вступило в силу 28-го августа. О том, как теперь в столице Южного Урала будет вестись продажа продукции массового потребления, рассказала заместитель главы Челябинска Надежда Рыльской.
На аппаратном совещании в городской мэрии чиновница сообщила, что теперь администрации районов наделяются правом размещать ярмарки, где будут предоставляться бесплатные места для пенсионеров, садоводов и всех тех, кто раньше вел торговлю "в хаотичном порядке".
"Эти места будут оформлены в соответствии с дизайн-кодом, согласованным с архитекторами. Ярмарки будут иметь красивый внешний вид", - отметила Надежда Рыльская.
По ее словам, в настоящее время с главами районных администраций Челябинска ведут работу управление торговли и КУиЗО. Уже состоялись встречи с руководителями администраций районов, где обсуждались места размещения будущих ярмарок и их облик.
"Планируется, что на следующей неделе будет принято распоряжение администрации города, которое эти места определит. Особенность изменений в том, что челябинская мэрия определяет места размещения ярмарок - как своих, городских, так и внутригородских районов, а районные администрации уже непосредственно имеют право такую ярмарку организовать. Для этого в настоящее время мы помогаем главам районов в подготовке правового акта, который они должны принять каждый у себя в районе. Как только будет вся необходимая правовая база будет сформирована - думаю, к середине сентября работу закончим, - ярмарки сразу полноценно заработают", - подчеркнула Надежда Рыльская.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.