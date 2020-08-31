С сентября этого года торговля на ярмарках в Челябинске будет организована по-новому

С сентября этого года торговля на ярмарках в Челябинске будет организована по-новому. Изменится и внешний вид мест торговли.

Соответствующее постановление городской администрации вступило в силу 28-го августа. О том, как теперь в столице Южного Урала будет вестись продажа продукции массового потребления, рассказала заместитель главы Челябинска Надежда Рыльской.

На аппаратном совещании в городской мэрии чиновница сообщила, что теперь администрации районов наделяются правом размещать ярмарки, где будут предоставляться бесплатные места для пенсионеров, садоводов и всех тех, кто раньше вел торговлю "в хаотичном порядке".

"Эти места будут оформлены в соответствии с дизайн-кодом, согласованным с архитекторами. Ярмарки будут иметь красивый внешний вид", - отметила Надежда Рыльская.

По ее словам, в настоящее время с главами районных администраций Челябинска ведут работу управление торговли и КУиЗО. Уже состоялись встречи с руководителями администраций районов, где обсуждались места размещения будущих ярмарок и их облик.