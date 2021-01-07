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Самые яркие проекты управления архитектуры Челябинска в 2020 году

Сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска подвели итоги ушедшего года, рассказав о самых ярких проектах 2020-го и самом интересном опыте.

Как отмечает команда управления, за год удалось сделать многое - благодаря поддержке жителей южноуральской столицы, губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой.

«Вместе с Агентством инновационного и инвестиционного развития (АИИР), девелоперами и общественными организациями мы впервые провели три соучаствующих проектирования: для набережной озера Смолино и набережной реки Миасс, а также для парка Тищенко. Еще мы подготовили публичное обсуждение по благоустройству парка Гагарина, которое пройдет 14-го января. Надеемся, вам понравилось участвовать в проектированиях и вы будете приходить на них и дальше», - написали сотрудники управления в своем телеграм-канале сегодня, седьмого января.

Архитекторы рассказали также, что по некоторым пространствам было проведено урезанное соучастное проектирование, а именно опросы, в которых с каждым разом участвовало все большее количество горожан.

«Ваши предложения легли в основу концепций и архитектурных конкурсов по проектированию четырех мест: сквер у гостиницы «Виктория», сквер у ДК Строителей, прогулочный путь возле парка Пушкина и сквер в поселке Локомотивный. Благодаря вам мы собрали четыре с половиной тысячи предложений, которые команды архитекторов использовали в проектировании», - отметили специалисты управления.

В управлении напомнили, что в 2020-м году к проектированию пространств Челябинска присоединились московское архитектурное бюро «Wowhaus» и архитектурное бюро «Плотинка» из Екатеринбурга.

«Весной вместе с комитетом дорожного хозяйства мы провели озеленение разделительных полос на проспекте Ленина, улице Гагарина и улице Чичерина. Вместе со специалистами Института «Стрелка» объединили стейкхолдеров Челябинска на «Городских практиках». Горожане примерили роль архитекторов и с нуля проектировали Сад Камней и территорию близ челябинского элеватора», - сообщили в управлении, команда которого, помимо прочего, начала разработку архитектурной подсветки зданий.

Специалисты отмечают, что им не хватает обратной связи с жителями Челябинска: архитекторам нужна информация о домах, уже имеющих подсветку, и о зданиях, которым она нужна.

Впервые в Челябинске прошёл официальный фестиваль граффити «Культурный код»: художники из разных городов России расписали фасады домов на Университетской Набережной. Это дало толчок к проведению фестиваля граффити в Челябинской области, в рамках которого сотрудники управления архитектуры предложили художникам разрисовать путепровод по улице Братьев Кашириных и опоры в Плодушке. Также в ушедшем году появились картины в подземных переходах.

«В 2020 году под нашим руководством архитекторы разработали дизайн-код нестационарных торговых объектов, эскизный проект велопарковок, которые вы можете увидеть на улицах города, а также эскизный проект общественных туалетов и других элементов городского дизайна. Впервые за 20 лет архитекторы управления без помощи подрядчиков создали проект благоустройства для Челябинска — набережную вдоль Мегаполиса», - похвастались они своими достижениями.

Кроме того, команда управления напомнила о начале разработке концепции велоинфраструры города и выразила надежду на то, что в наступившем году удастся опросить как можно больше челябинских велосипедистов.

Много общались сотрудники самого творческого подразделения челябинской мэрии и с крупными застройщиками - скоро в столице Южного Урала появится жильё по новым стандартам от минстроя.

Кроме этого, создаются предложения по формированию архитектурно-градостроительного облика Челябинска. В новом году планируется внесение изменений в Правила землепользования и застройки, чтобы Челябинск застраивался комплексно и с учетом интересов всех сторон.

«Надеемся, нам удалось разбудить ваш праздничный дух к Новому году: мы разработали концепцию новогоднего оформления, по которой комитет дорожного хозяйства вместе с администрациями районов установил праздничную иллюминацию. Ещё мы участвовали в создании открытого катка в парке Терешковой. Мы стали более публичными: завели аккаунт в твитере и телеграм-канал, чтобы общаться с вами и рассказывать о своей работе. Нам было приятно проектировать пространства вместе с вами, вовлекать челябинских архитекторов в проекты и приглашать специалистов из других городов. И наконец, все свои наработки и идеи по благоустройству города мы отразили на карте», - резюмировали сотрудники управления архитектуры и градостроительства.

Фото из телеграм-канала управления архитектуры Челябинска