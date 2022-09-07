Сатка начинает отопительный сезон восьмого сентября

В четверг, восьмого сентября в Сатке планируется начать подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты. Город первым в Челябинской области начнет отопительный сезон.

«Начать подачу тепловой энергии на нужды отопления жилых домов, объектов социально-культурного значения и иных потребителей с 00-00 часов восьмого сентября 2022 года», - говорится в постановлении администрации.

Как отметили в администрации Саткинского района, потребителям тепла рекомендовано оперативно доложить в городское управление ЖКХ о готовности к запуску, а также держать его ход на контроле и быть готовым к устранению внештатных ситуаций.

В поселениях Саткинского района главы администраций самостоятельно принимают решение о начале отопительного сезона.

Как уже сообщало агентство, запуск отопления в Трехгорном планируется провести с 12 по 14 сентября, в Снежинске, предварительно, отопительный сезон планируют начать 14 сентября.

Напомним, решение о начале отопительного периода чаще всего принимаются, когда в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше восьми градусов. Но главы муниципалитетов могут и не дожидаться этого момента, а раньше принять решение о подаче тепла в дома.

Для получения тепла в соцучреждениях руководителям школ, детсадов и больниц достаточно подать заявку.

В прошлом году первым начал отопительный сезон Каслинский район и также восьмого сентября. В этом году районные власти пока не принимали соответствующее постановление. В Челябинске тепло в многоквартирные дома начали подавать с 17 сентября.