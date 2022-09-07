07.09.2022
В центре Челябинска в День города закроют движение транспорта
07.09.2022
Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу ко Дню танкиста
07.09.2022
«Оглядываясь назад»: жители Челябинской области могут «оживить» старую технику
07.09.2022
Сатка начинает отопительный сезон восьмого сентября
07.09.2022
Жители Челябинской области завтра узнают имя нового автора Тотального диктанта
07.09.2022
Мэрия Миасса подала в суд на подрядчика за неисправленные дефекты в сквере «Молодежный»
Сатка начинает отопительный сезон восьмого сентября
06.09.2022
В ряде городов Челябинской области отопительный сезон начнут уже 12 сентября
20.04.2022
Текслер – о завершении отопительного сезона: Нужно внимательно смотреть за прогнозом погоды
27.09.2021
В Челябинской области пока не обеспечено теплом 1% учреждений соцсферы и 0,5% жилья
16.09.2021
В Челябинске с 17 сентября жилой фонд начнут подключать к отоплению
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022