В ряде городов Челябинской области отопительный сезон начнут уже 12 сентября

Отопительный сезон 2022-2023 годов в ряде городов Челябинской области стартует уже на средующей неделе.

Запуск отопления в Трехгорном планируется провести с 12 по 14 сентября. Соответствующее постановление администрации города о начале отопительного периода подписал сегодня, шестого сентября, глава Трехгорного Данил Громенко.

«Мы проанализировали прогноз погоды. На этой неделе среднесуточная температура опустится ниже восьми градусов и продержится более пяти дней. Это дает нам право запустить отопление раньше», - рассказал Данил Громенко. По его словам, на этой неделе энергосети завершают все свои работы.

В Снежинском городском округе отопительный сезон планируют начать со среды, 14 сентября. «Ориентировочная дата начала отопительного сезона 14 сентября», - сообщила на своей странице в соцсетях администрация города.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве строительства и инфраструктуры области, подготовка к отопительному периоду 2022-2023 годов в Челябинской области идет с опережением по сравнению с прошлым годом. На первое сентября 2022 года готовность муниципалитетов составила около 97% (в прошлом году на аналогичный период - 95,5%).

«Дата начала отопительного сезона в муниципальных образованиях устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с действующим законодательством в зависимости от климатических условий. При этом отопительный период должен начинаться не позднее периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней сохраняется ниже восьми градусов Цельсия», - напомнили в минстрое.

Напомним, по среднесрочным прогнозам, сентябрь на Южном Урале будет прохладным. Короткое «бабье лето» ожидается в середине месяца. А уже с 21 сентября погода ухудшится. Завершающая неделя сентября, по прогнозам Gismeteo, будет холодной (днем не выше плюс шести градусов), вероятны ночные заморозки и в конце месяца возможен снег. По долгосрочным прогнозам, снег будет идти всю вторую декаду октября.

В минстрое уточнили, до 15 ноября Ростехнадзор проведет проверки готовности муниципальных образований к отопительному сезону. По итогам этих будут выдаваться паспорта готовности муниципальных образований.