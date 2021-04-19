Сборная ЧЦЗ вошла в тройку победителей интеллектуальной игры «Мозгобойня»

19.04.2021
В Челябинске возобновили уголовное дело в отношении экс-омбудсмена Севастьянова
19.04.2021
Горел камыш: власти Челябинска обеспокоены резким ростом числа пожаров
19.04.2021
Против мусора всем миром: в Челябинске 24 апреля пройдет общегородской субботник
19.04.2021
Технику южноуральских аграриев отправили на техосмотр
19.04.2021
В Челябинске задержаны шахтеры, похитившие золотосодержащий концентрат в Бурятии
19.04.2021
В Челябинскую область поступило 236 тысяч доз вакцины от ковида, полностью привито 115 тысяч человек
09.04.2021
Металлурги ЧЦЗ продолжают акцию «Бессмертный полк»
07.04.2021
Металлурги ЧЦЗ преображают окружающее пространство
02.04.2021
Газета ЧЦЗ «Заводские будни» - победитель областного конкурса на призы СПП в номинации «Лучшее корпоративное СМИ»
01.04.2021
Качество челябинского индия подтверждено экспертами Франции
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021