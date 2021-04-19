Сборная ЧЦЗ вошла в тройку победителей интеллектуальной игры «Мозгобойня»

На состоявшейся в Челябинске финальной игре корпоративной лиги популярной интеллектуальной игры «Мозгобойня» сборная входящего в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового уверенно заняла третье место, обыграв 18 команд соперников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», «Мозгобойня» - это командная интеллектуальная игра, которая состоит из семи туров по семь вопросов в каждом. За ограниченное время знатокам требуется ответить на 49 заданий разного типа: текстовых, музыкальных и с картинками. Корпоративная лига – соревнования среди компаний из различных сфер деятельности. Она состоит из трех отборочных игр и финала, в который приглашаются только лучшие команды города. Сборная металлургов ЧЦЗ выступала под названием «Тридцатый элемент». Знатоки в ярко-оранжевых футболках справились почти со всеми вопросами, уступив всего несколько баллов командам «31 канал» и «Вести Вместе», занявшим, соответственно первое и второе места.

По словам капитана команды ЧЦЗ, инженера бюро разработки и внедрения программного обеспечения Никиты Корнилова, в составе сборной играют участники, хорошо разбирающиеся в литературе, искусстве, политике, истории, спорте, статистике, брендах и современной музыке. Участие в подобных играх хорошо развивает скорость реакции, логику и ассоциативное мышление. В 2018 году команда впервые заняла в финале третье место, в 2019 году «Тридцатый элемент» замкнул десятку сильнейших. В 2020 ковидном году сборной не удалось поучаствовать в осеннем финале из-за пандемии. При этом в регулярных играх разных лет заводчане не раз занимали призовые места и даже становились победителями. Сборная всегда открыта для новых участников-заводчан. Заявку можно подать на почту nik@zinc.ru или через отдел по связям с общественностью.