Сдали 750 килограммов макулатуры – помогли приюту для безнадзорных животных

Активисты «Молодежи Справедливой России» в Челябинске весь март сдавали макулатуру, а сегодня на вырученные средства купили корм – курицу и крупы – и передали в приют для собак «Я живой».

Сейчас в приюте проживает 400 взрослых собак и щенков. Из-за роста курса валют, санкций и ухода с рынка многих зарубежных компаний корма для животных резко подорожали. Молодые люди решили организовать благотворительную акцию, чтобы поддержать особенно нуждающиеся в помощи приюты.

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«Очень важно привлекать молодых людей к благотворительным акциям. Тем более нам удалось одновременно сделать два добрых дела – хоть немного, но улучшить экологию, и помочь бездомным животным», – рассказала Председатель Совета местного отделения МСР в Челябинске, помощник депутата Законодательного Собрания Челябинской области Василия Швецова Мария Белова.

Почти каждый день активисты МСР сами загружали старые газеты и журналы и увозили их в приемник. Макулатуру помогали собирать неравнодушные челябинцы из театра оперы и балета имени Глинки, Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета, Уральского университета физической культуры, Южно-Уральской дирекции по ремонту пути и компании «Автострой-Вектор».

Сухой корм для щенков привез Председатель Совета местного отделения Партии СРЗП в Миассе Константин Савченко. Справедливоросс уже много лет занимается благотворительностью.

Однако на этом акция не заканчивается. Если у вас есть макулатура, от которой вы хотели бы избавиться, обращайтесь к представителям «Молодежи Справедливой России» в Челябинске.