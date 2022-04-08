08.04.2022
Первая партия строительного груза отправлена со станции Курамино ЮУЖД
08.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
08.04.2022
К челябинскому зрителю возвращаются «Руслан и Людмила»
08.04.2022
В СИЗО-1 Челябинска сняли эпизод исторического фильма о братьях Елькиных
08.04.2022
Будьте бдительны: в Челябинске в период спецоперации на Украине оживился деструктивный культ
08.04.2022
Япония откажется от российского угля и водки
Сдали 750 килограммов макулатуры – помогли приюту для безнадзорных животных
02.03.2022
В Челябинске спасли собаку, которая оказалась на льдине
02.03.2022
Пьяный магнитогорец убил беременную собаку
28.02.2022
В Челябинске активизировалась работа по отлову бездомных собак
19.02.2022
Собака, которую расстреливали в Нагайбаке, выжила, но осталась без глаз
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022
Любоваться на стелу «Город трудовой доблести» на челябинской Аллее Славы небезопасно
05.04.2022