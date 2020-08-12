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Сегодня Алексей Текслер проинспектирует сразу четыре города

Общество
Сегодня, 09:42
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 12-го августа, продолжает большую инспекцию муниципалитетов региона. В среду он посетит с рабочим визитом сразу несколько городов: Трехгорный, Катав-Ивановск, Юрюзань и Усть-Катав.

В Трехгорном глава региона встретится с его главой Владимиром Беляковым, посетит стадион «Труд» и в школу №106, где в новом году запланирована реконструкция спортивных объектов. Также губернатор осмотрит строительную площадку детского сада.

Следующая точка - Катав-Ивановский муниципальный район. В Юрюзани Алексей Текслер посетит районную больницу, дворец культуры и проверит котельную на предмет подготовки к новому отопительному сезону. Также губернатор ознакомится с текущим этапом строительства новой многоэтажки.

В Катав-Ивановске глава региона проинспектирует ход работ по реконструкции городской дамбы и проконтролирует исполнение поручения по переселению граждан из аварийного жилья.

В Усть-Катавском городском округе Алексей Текслер проверит готовность к новому учебному году школы №1, посетит также построенные в рамках программы «Реальные дела» спортивные объекты.

Также губернатор побывает в школе №4 поселка Шубино, где по его поручению построили универсальную спортивную площадку.

 

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