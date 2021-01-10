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Сегодня - четвертый день Рождественских Святок

Сегодня, 10 января, четвертый день Рождественских Святок. В древнейшие, допетровские времена был обычай в день Рождества в каждой деревне зажигать костер, который своим огоньком в темноте зимней ночи символизировал Вифлеемскую звезду и горел до самого Крещения.

В четвертый день святок принято было посещать заключенных и приносить им особые святочные угощения: сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, кутью на молоке и сливочном масле. Считалось, что рождественская радость должна коснуться всех, даже преступников. На Руси в святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключенным милостыню.

В первый день Святок навещали родителей и родных и мололись об усопших. За праздничным столом обычно ставили лишние приборы – по количеству родственников, умерших в прошедшем году. Второй день Святок посещали больных, в третий - сирот.

Только после того, как все почести предкам и другим нуждающимся были отданы, начиналось всеобщее веселье. Помимо гаданий, ряженых, обязательно были и веселые катания с горок, посиделки с песнями.

Еще один святочный обычай - собираться всей семьей по вечерам, звать как можно больше гостей, рассказывать сказки и загадывать как можно более сложные загадки.

На Руси на святки для потешных и забавных игр парни и девушки заранее готовили маски зверей и птиц, шутовские одеяния. В масках с шутками-прибаутками обходили дома, исполняли величальные, обрядовые песни. Основная цель колядования - пожелание счастья, богатства и хорошего урожая. Каждая хозяйка угощала гостей выпеченными из теста фигурками птиц и зверей, конфетами и другими сладостями.

Рождественские святки продлятся до 19 января - праздника Крещения Господня. Все двенадцать святых дней до праздника Крещения Господня прославляется Рождество Христово. В эти дни церковь призывает верующих проводить в радости, любви и согласии, совершать милосердные дела. Церковные каноны предписывают в святки не совершать венчаний, а также не поститься