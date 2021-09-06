Сегодня День борьбы с прокрастинацией

Сегодня, шестого сентября, отмечают Всемирный день борьбы с прокрастинацией.

Слово происходит от английского «задержка» или «откладывание». Прокрастинация – это склонность к постоянному откладыванию «на потом» неприятных мыслей и дел, даже важных и срочных, что впоследствии приводит к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Всем известна пословица «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».

Как пояснили в минздраве Челябинской области, в той или иной мере это состояние знакомо большинству людей и до определенного уровня откладывание дел может считаться нормой. Но если переборщить, если прокрастинация становится обычным состоянием, то она перерастает в серьезную проблему: становится сложно не только доводить начатое до конца, но и вообще начинать что-то новое.

Прокрастинацию легко отличить от лени. Последняя не вызывает стресс и негативных эмоций.

Психологи различают несколько видов прокрастинации: бытовая (откладывание мелких, повседневных дел, таких как уборка, стирка, работы по дому), прокрастинация принятия решений, невротическая (затягивание принятия важных решений), академическая, компульсивная.

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Изобретено и несколько способов борьбы с прокрастинацией, но универсального и эффективного пока еще не найдено.

Минздрав области дает свои рекомендации. Нужно пересмотреть важность, срочность и нужность каждого отдельно взятого дела.

Надо решать дела с наименьшего и идти «в гору». Тогда раз за разом уверенностью в себе будет крепнуть.

«Дисциплина и планинг - лучшие средства в борьбе с прокрастинацией, - отмечают в министерстве и добавляют. - За хорошую выполненную работу не забывайте устраивать себе дни осознанного ничегонеделания».

В календаре есть не только День борьбы с прокрастинацией, но и Всемирный день прокрастинации – 25 марта, и День против прокрастинации – 14 января.

ФОТО: минздрав области и Любовь Юрина