Сегодня и каждый день: на «тропе участковых» Анатолий Шодыев

Они одними из первых приходят на помощь, «разруливают» семейные и бытовые конфликты, к ним первым обращаются за помощью челябинцы. Кто он такой современный «Анискин»? Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» провела один рабочий день с участковым Курчатовского района города Челябинска Анатолием Шодыевым. Кстати, по итогам прошлого года он является победителем районного конкурса «Человек года» в номинации «Лучший сотрудник правоохранительных органов.

Он служил в разведке, мечтал стать опером, но «полицейская канцелярия» распорядилась по-другому. Анатолий Шодыев стал участковым. Вот уже третий год он круглосуточно работает с населением, а на подведомственном ему участке 26 домов. Это почти шесть тысяч человек. Свой первый день на посту современного Анискина, признается он, никогда не забудет.

«У меня был выезд первый с наставником. Позвонил мужчина, который сказал, что после празднования Нового года ему сын не открывает дверь. Оперативно прошли по адресу. Выяснилось, что молодой парень повесился», - рассказывает Анатолий Шодыев.

Эта ситуация нисколько не испугала начинающего участкового. Бытовые ссоры, домашние конфликты, семейные разборки. Он первым приходит на помощь людям в трудную минуту, занимается профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании.

«Мне очень нравится моя работа. Она не однообразная. Проблем на моем участке много, я пытаюсь их решать и помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Было и такое, что приезжаешь на вызов, а там дверь открывает неадекватный человек, который направляет на тебя пистолет. Всякое было», - вспоминает участковый Анатолий Шодыев.

Его рабочий день только на бумаге с девяти до шести. На самом деле это не так. Участковый работает в режиме 24 на семь.

«Семья у меня нормально воспринимает мою работу. У меня жена тоже участковый. Сынишка Вениамин подрастает», - рассказывает участковый.

На своей территории его узнают в каждом дворе.

«Здравствуйте, дядя Толя!», - кричит проезжающий мимо на велосипеде мальчишка.

Это Анатолий Шодыев вышел на обход своей территории. Всего несколько минут и вот первые нарушители. Во дворе расположилась компания мамочек с детьми, женщины спокойно распивают спиртные напитки. Реакция участкового – незамедлительная.

«Немедленно уберите все спиртные напитки. Вы распиваете их в общественном месте еще и в присутствии детей. Вы нарушаете общественный порядок. Это административное правонарушение», - отчитывает нерадивых мамочек участковый.

Через пару минут к участковому подходит пожилой мужчина, который просит узнать, как идет ход расследования уголовного дела. Участковый обещает все узнать и сообщить. А далее проверка асоциальных элементов.

В этой квартире по улице Захаренко участковый Анатолий Шодыев частый гость. Пожилая женщина постоянно жалуется на то, что ее дочь (кстати, стоявшая на учете у психиатра) ее постоянно бьет. Особенно после того, как употребляет спиртные напитки. Так вышло и на этот раз.

«Если еще раз повторится подобное, я вызову вам психиатрическую бригаду», - говорит участковый.

Женщина божится и обещает больше не поднимать на маму руку.

«Таким «клиентов» у меня очень много. Зачастую это асоциальные люди. Приходится ко всем находить подход, помогать», - говорит участковый.

На вопрос, а было ли желание сменить профессию, Анатолий отвечает четко, по – военному.

«Нет, конечно! Мне очень нравится помогать людям. В этом мое призвание. Участковый – это не профессия, а образ жизни», - говорит Анатолий Шодыев.

На что должен обращать внимание современный Анискин? С какими проблемами чаще всего к нему приходят люди? Меняется ли в их сознании образ участкового, знают ли они его в лицо и почему участковый сейчас нередко последняя инстанция? Какая ответственность лежит на участковом? – задаюсь я вопросами.

Работу участкового челябинцы часто воспринимают как своего рода периферию правоохранительной системы. Исследователи-социологи образно называют участкового рабочей лошадью системы МВД. Определение, возможно, грубоватое по форме, но исключительно верное по существу. Без каждодневного труда участковых деятельность высших звеньев правоохранительной системы была бы невозможной; невозможно переоценить их вклад в дело охраны общественного порядка. Объем же бумажной работы, с каким приходится справляться участковым превосходит все ожидания.

Участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление.

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«Участковыми уполномоченными полиции за полгода раскрыто свыше 900 преступлений, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года», - говорит начальник ОУУП и ПДН УМВД России по городу Челябинску Владислав Козловский.

Свой вклад в эту копилку добрых дел вносит своим каждодневным трудом и участковый Анатолий Шодыев. Кстати, его можно поздравить с тем, что в его семье скоро будет пополнение. Жена (по совместительству тоже служит участковым) готова подарить ему еще одного сына. Пойдут ли дети по стопам отца и матери? Это видимо, как и в случае с самим Анатолией Шодыевым, решит «полицейская канцелярия».