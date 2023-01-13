Сегодня отмечается середина Святок

На ночь с 12 на 13 января пришлась середина Святок, которые начались в Светлое Рождество Христово, седьмого января, и завершатся Крещенским сочельником, 18 января. Все эти 12 дней до праздника Крещения Господня прославляется Рождество Христово.

В народе говорят, что «Василий пополам Святки делит»: с седьмого по 14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 - «страшные». В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. Также, согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали, чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд - засевание зерен - должен был способствовать урожайности; дети рассыпали зерна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева.

На восьмой день Святок празднуется Старый Новый год. «Что загадает девица красная в этот день - все сбудется, а что сбудется - не минуется!», - говорили в народе.

Эти дни церковь призывает верующих проводить в радости, любви и согласии, совершать милосердные дела. В Святые дни принято посещать родственников и друзей с радостной вестью и подарками.

Святки всегда на Руси проходили весело и шумно. Помимо гаданий, ряженых, обязательно были и веселые катания с горок, посиделки с песнями. Петр Первый наряжал своих любимцев кардиналами, дьяконами и церемониймейстерами и в сопровождении хора певчих на святки ходил с ними по боярским домам славить Христа.