Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле

Реставраторы компании АО «Ренессанс-реставрация» из Санкт-Петербурга готовятся показать жителям Челябинска и гостям города результаты своей двухлетней работы по реставрации храма благоверного князя Александра Невского на Алом поле, который называют челябинской жемчужиной.

«За этот период нам удалось воссоздать то, что мы видим выше карниза – главки и колокольню, Мы это создали заново, как это и задумывалось архитектором Померанцевым, вернули исторический облик храму» - рассказал руководитель проекта реставрации храма Максим Чернов.

Как рассказали в Челябинской епархии, строительство храма Александра Невского началось в Челябинске в 1907 году. Автор проекта был известный российский архитектор Александр Померанцев. К декабрю 1911 года были завершены все основные работы.

Александро-Невскую церковь построена из красного кирпича, богато украшена декором в неорусском стиле. Иконы и росписи купольной части создали художники мастерской Ощепкова. Иконостас - мастер из Верхнеуральска.

В 1916 году в храме начали проходить Богослужения, но в 1930 году его закрыли, со здания сняли кресты, купола, шатер-колокольню.

В наше время питерские реставраторы нашли на крыше храма главки, которые сняли много десятилетий назад и бросили. Было решено воссоздать все, что задумывал Александр Померанцев. Но сначала предстояло убрать металлический зеленый каркас, который бы установлен на здании в советское время без учета нагрузки на несущие конструкции.

«Шатры на главках сделаны полностью каменные. В советское время в ходе реставрации они были сделаны металлическими, обшиты деревом, обшивались черным металлом и красились в зеленый цвет, - рассказал производитель работа АО «Ренессанс-реставрация» Ашот Еськов. – Сейчас все покрытие кровли будет медным». Медь будет сиять на солнце. На всех 13 главках появятся фальц-окна.

Новая колокольная выстроена по всем инженерным правилам по архивным чертежам Померанцева.

На большом храме рабочие пересмотрели каждый кирпич и заменили те, что разрушились от времени, остальные почистили, довели до глянцевого оттенка и посмотрели, чтобы кирпичи не отличались по цвету. Между кирпичами обновили все швы.

Был проведен полный цикл укрепления и гидроизоляции фундамента (когда реставраторы заходили на объект, храму грозило подтопление, просачивались грунтовые воды).

Основание углубили на метр, чтобы проложить объемные вентиляционные коммуникации.

После реставрации в подвальном помещении разместятся купель для крещения с полным погружением, иконная лавка и гардероб.

У художников-реставраторов работы в самом разгаре. Фрески восстанавливаются в стилистике мастеров прежних лет. «Все утраты тонируются нашими мастерами именно так, чтобы сохранить старую живопись, и новая никак не должна отличаться от старой. Мы опираемся исключительно на сохранившуюся живопись, не допуская перекрашивания участков с сохранившейся росписью», - рассказал руководитель бригады художников Алексей Черепанов.

Как рассказали в епархии, на Святой Троице храма было варварски прорублено окно, в том месте, где ученики Васнецова показали Иисуса Христа. Образ Бога Отца сохранился хорошо. Реставраторы планируют восстановить всю композицию.

Художники уже возродили центральную часть храма. Купол украшает изображение Святой Троицы (в советское время, когда в храме был органный зал, там висела люстра).

Полностью закончен барабан с ярким растительным орнаментом, дубовыми окнами.

Монтажники высотники подняли и установили на храме 13 куполов, каждый из них весом полторы тонны. Купола привезли из Санкт-Петербурга. Они покрыты сусальным золотом.

Напомним, 18 апреля 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего Первосвятительского визита в Челябинск сообщил, что областные власти приняли решение о передаче здания храма святого Александра Невского Русской Православной церкви (здание находится в центре города и на тот момент в нем размещался органный зал). После приезда Владыки был активизирован процесс возвращения здания Церкви. Орган был перевезен в новый зал в 2014 году и только после этого можно было начинать реконструкцию.

Реставрация храма Александра Невского идёт с 2020 года по заказу Министерства культуры РФ на средства федерального бюджета. Работы выполняет компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация».

В августе 2022 года правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского. В сентябре специалисты Челябэнерго завершили строительство электросетевой инфраструктуры для Храма.

Реставрационные работы в храме планируется завершить в 2023 году