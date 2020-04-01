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Сегодня в Челябинске продезинфицируют более 30 улиц

Общество
Сегодня, 10:35
Автор: 
Евгения Александрова

Более тридцати челябинских улиц сегодня, первого апреля, ждет дезинфекция с целью профилактики коронавирусной инфекции. Санобработку будут осуществлять комбинированные дорожные машины.

Технику, по рекомендации Роспотребнадзора, заправят трехпроцентным раствором перекиси водорода. Во время санитарной обработки КДМ будут сопровождать экипажи Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, в среду продезинфицируют проспект Победы, улицы Комарова, Энгельса, Цвиллинга, Блюхера, Гагарина, Кирова, Шоссе Металлургов, Черкасскую, Богдана Хмельницкого, Сталеваров, 60 лет Октября, Машиностроителей, Кузнецова, Новороссийскую, Героев Танкограда, Танкистов, Кулибина, Хохрякова, Мамина.

Также санраствором обработают Российскую, Чайковского, Косарева, Краснопольский проспект, улицу профессора Благих, Шагольскую, Индивидуальную, 50 лет ВЛКСМ, Румянцева и Салютную.

Кроме того, подрядчики повторно продезинфицируют маршруты "Свердловский проспект - проспект Ленина - Блюхера" и "Комсомольский проспект - Братьев Кашириных - Университетская набережная".

Городские власти просят жителей областного центре не мешать работе спецтехники и не встраиваться в колонны.

В пресс-службе челябинской мэрии отмечают, что дезинфекцией будет заниматься часть комбинированных дорожных машин. Вся остальная техника и дорожные рабочие будут убирать Челябинск в штатном режиме.

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
коронавирус
дезинфекция
дорожные машины
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