Семья из Челябинска одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года». Антон и Надежда Ковалевы из Челябинска стали единственной семьей области, которая одержала победу. Они признаны одной из лучших «Молодых семей» в стране.

Всероссийский конкурс «Семья года» проходит уже седьмой год. Эксперты, представители Совета Федерации РФ и Общественной палаты РФ, федеральных и региональных органов власти выбрали из 353 семей 85 победителей финального этапа по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Как сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области, из 15 семей, представлявших на конкурсе наш регион, победить удалось только семье Ковалевых. Они стали одними из лучших в номинации «Молодая семья».

«Искренне рада за них! Южноуральские семьи традиционно принимают активное участие в конкурсе и вновь смогли оказаться на пьедестале почета. В конкурсе участвовали разные семьи со всей области, но в этом году мы чествуем молодых!», – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Семья Ковалевых называет себя социально активной: раньше супруги играли в драмтеатре «Галерка» в Омске, а сегодня Антон служит в храме преподобного Сергия Радонежского. Надежда занимается социально-общественными проектами – Центром семейной культуры «Дом» и семейной школой «Искатели».

«Мне интересна эта сфера, потому что она касается моей семьи, а дети – первые идейные вдохновители и первые участники всех проектов, что я создаю», – поделилась победительница.

Супруги женаты уже девять лет, своих трех сыновей они воспитывают, основываясь на православной вере и обычаях русской культуры. Одна из традиций их семьи – это музыкальные вечера, когда кто-то из родителей играет на гармони, укулеле или лире, вместе с детьми разучивая песни. Помимо этого, Ковалевы часто выбираются в походы, занимаются спортом и разным ремеслом. Ведь самое ценное в семье, по словам победителей, – это время, проведенное вместе.