«Серебряных» волонтеров Еткульского района за помощь бойцам СВО отметили благодарственными письмами

В Еткульском районе (Челябинская область) отметили благодарственными письмами «серебряных» волонтеров.

По поручению главы района Юрия Кузьменкова его заместитель, муниципальный координатор партийного проекта «Женское движение «Единой России» Галина Ямгурова навестила волонтеров, тех, кто не остался в стороне, а оказывает посильную помощь бойцам СВО, а значит и стране в целом.

Делегация, в которую также вошли члены женского движения «Единой России» заместитель начальника управления социальной защиты населения Екатерина Денисова и директор комплексного центра социального обслуживания населения Лилия Чуканова, посетила 11 деревень и поселков, 14 волонтеров были отмечены благодарственными письмами и памятными подарками от главы района Юрия Кузьменкова.

Самой молодой активистке 71 год, самым старшим - по 82 года. И возраст для этих женщин не помеха, некогда думать о своих болезнях и недугах, когда прямо сейчас на линии фронта сражаются мужчины-земляки. За свои долгие годы жизни практически каждой из них пришлось столкнуться с войной, у каждой из них свой незаживающий отпечаток в душе. И вот жизнь опять сталкивает их с войной…

«Как можно относиться равнодушно к нынешней ситуации и не пытаться оказать хоть какую-то помощь», - со слезами на глазах говорит Юлия Боровцова (82 года), жительница села Коелга.

Сама Юлия Никандровна передвигается с трудом с помощью ходунков или тростей, но имеет огромное желание помогать солдатам, поэтому участвует в нарезке лент для плетения маскировочных сетей и обмотке их краев.

76-летняя жительница села Еманжелинка Нина Варлакова не понаслышке знает, что такое война. Отец, участник битвы на Курской дуге, чудом спасся, мать – в то время 23-летняя медсестра в Белорусском госпитале - по окончанию войны практически поседела. Нина Иосифовна до сих пор не может говорить об этом без дрожи в голосе. Она одной из первых поддержала волонтерское движение, постоянно вяжет носки для бойцов СВО и включается в любую необходимую работу.

В поселке Новобатурино проживает Галина Куляпина (73 года). Больные ноги и суставы не препятствуют ее волонтерской работе - Галина Алексеевна режет ленты для создания маскировочных сетей.

«У меня отец воевал, вернулся в 1944 году по ранению. И в этой войне наша семья уже пострадала, погиб родственник. Как не помогать? Запросы на сеть есть всегда, они же практически одноразовые, поэтому и вяжут у нас девочки каждый день в две смены. По телевизору мы видим танки, обмотанные сетями, может, даже нашими, и сердце от этого просто сжимается», - рассказывает Галина Алексеевна.

Лидия Анатольевна Вакилова (77 лет) из деревни Новобаландино работает волонтером практически с первых дней, как образовалась местная волонтерская ячейка. Добилась больших высот в вопросе плетения, быстро и виртуозно делает оплетку маскировочных сетей. При этом имеет большой ухоженный огород и засаженный цветами двор, что заставляет задуматься о том, где же она берет дополнительные часы для всей этой работы.

«Не пропустила ни одного дня с тех пор, как только начали работу в декабре 2022 года, - с теплотой отзывается о Нине Ивановне Панариной (село Писклово) организатор волонтерского движения в Еткульском районе Юлия Эсик. – Она обматывает сети, нарезает ленточки, поставила дома швейную машинку и начала шить подушки и простыни».

С больной, уже практически не разгибающейся спиной, Нине Ивановне дома сидеть некогда. Ходить тяжело, но везде успевать ей помогает небольшой старенький велосипед, и это в 80 лет! Сама активный участник волонтерского движения, она привлекла к этому делу всю свою семью.

По мере продвижения делегации женского движения от одного населенного пункта к другому женщины-активистки уже начали собираться для плетения сетей, ведь работа не ждет. Так, за работой застали Лидию Афанасьевну Шемякину (76 лет). Плетуньи, как ласково их стала называть Галина Сергеевна, собрались в местном клубе деревни Копытово. Помимо плетения сетей, Лидия Афанасьевна участвует в сборке и отправке продуктовых посылок для ребят в зоне СВО.

Римма Петровна Прохорова (82 года) совместно с другими мастерицами также была за работой - волонтеры села Устьянцево изготавливают юбилейную, 50-ю сеть. Римма Петровна вместе с мужем Юрием Михайловичем постоянно оказывают помощь участникам СВО и ежемесячно передают денежные средства для гуманитарной помощи.

«Сами мы из Челябинска, а летом с мужем проживаем здесь, в Устьянцево. Давно хотела участвовать в подобной деятельности, но думала, меня не возьмут», - смеется Римма Петровна. – У нас такой теплый и дружный коллектив, работается нам легко, потому что знаем, для кого все это делаем и зачем. Мы - россияне, мы – одна семья, разве можно быть в стороне в этой ситуации?! В свое время война прошлась и по нам с мужем - у нас погибли отцы, поэтому мы понимаем, что это такое».

В Аткуле Галину Сергеевну, Екатерину Леонидовну и Лилию Александровну встретила Людмила Альбовна Горская (71 год), которую коллеги по «цеху» любя называют Люсенькой.

«Свои сети мы плетем с молитвами, песнями и юмором. Я считаю, что это самые крепкие и надежные сети, они укроют и скроют наших защитников от всех врагов. И я, и все наши девочки - считаем, что пока ноги нас носят, будем ходить и плести столько, сколько потребуется», - без тени лукавства говорит Людмила Альбовна.

82-летняя жительница села Шеломенцево Лариса Ивановна Репкина плетет сети с первого дня открытия пункта, также помогает денежными средствами.

«Спасибо, что организовали такое нужное дело», - говорит Лариса Ивановна, не скрывая слез. - Это действительно большая помощь нашим бойцам, и я рада быть частью этого. У меня старший сын воевал в Афганистане. Поэтому, когда я узнала, что у нас здесь организуется такой пункт помощи, я, конечно же, отозвалась и считаю своим долгом помогать нашим солдатам до самого конца».

В деревне Журавлево проживает волонтер Людмила Самуиловна Григорьева (74 года).

Вот как о ней отзывается организатор Еткульской волонтерской ячейки Вера Кутергина: «Людмила – ветеран труда. Как часики ходит на плетение, ежедневно, не пропустила ни одного дня. Надежный и ответственный человек, добросовестно относится ко всей нашей работе».

В Еткуле в семействе Мингажевых добродушно встретили своих гостей. В мае этого года после того, как узнали о сборе гуманитарной помощи бойцам СВО, Хатима Николаевна (74 года) вместе с мужем присоединились к сбору. И с тех пор являются постоянными и активными участниками волонтерского движения. Помимо плетения сетей, также передают денежные средства для гуманитарной помощи.

«Наша страна многонациональная, но она одна на всех! И если нашей Родине нужна помощь, мы не имеем права оставаться в стороне. Мы с мужем уже пожилые люди, нам много не надо, а вот мальчикам, которые защищают нас от нацизма, помощь и поддержка необходимы», - говорит Хатима Николаевна.

Еткульчанке Галине Федотовне Карпушиной (80 лет) скучать некогда – еще картофель не убран. Поэтому благодарность принимает в рабочей форме, только выйдя с огорода. Галина Федотовна режет гирлянды, делает обмотку сетей, заготавливает ткани для пошива противопролежневых подушек, при необходимости выходит работать в две смены.

У заместителя главы района Галины Ямгуровой теплые слова нашлись для каждой мастерицы. Стесняясь и улыбаясь, каждая из них говорила о своих соратницах по общему делу, о тех, кто не считается ни со своим временем, ни с личными заботами, ни с проблемами по здоровью, а ежедневно вносит свой вклад в долгожданную Победу.