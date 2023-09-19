19.09.2023
В Аргаяшском районе столкнулись два гиганта на колесах, водитель «КАМАЗа» погиб
19.09.2023
В Челябинске задержан мужчина, стрелявший в знакомого своего сына
19.09.2023
В Челябинске задержан угрожавший подростку на детской площадке мужчина
19.09.2023
«Добро согревает»: сантехники Челябинской области пришли на помощь 13 семьям и детям «Акварели»
19.09.2023
На перекрестке Металлургического района ограничили движение
19.09.2023
В Копейске осудили на десять лет мошенницу из агентства недвижимости «Вектор»
Сервисом билайна «Мое имя сети» воспользовались более 110 тысяч абонентов
31.08.2023
Оператор билайн в 2023 году в 31 регионе страны ускорит мобильный интернет
20.07.2023
Больше 3 миллионов клиентов билайна выбрали флагманское решение компании — Тариф UP
08.06.2023
Пользователи мобильного интернета отметили рост скорости, не замеряя ее
31.05.2023
154 миллиона — именно столько часов видео посмотрели клиенты билайна с помощью дракона Юнга
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023