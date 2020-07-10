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Сезонных предпринимателей вновь пустили в парки Челябинска

Общество
Сегодня, 14:13

Проведенная уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александром Гончаровым работа позволила успешно решить вопрос по размещению ларьков, павильонных и сезонных аттракционов в городских парках.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, в 2019 году Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) в рамках контрольно-надзорной деятельности выявило нарушения в деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ) на территории парков культуры и отдыха. К уполномоченному стали поступать обращения от предпринимателей, которые вели свою деятельность на территории парков Челябинска. Представители малого сезонного бизнеса получили от МАУ уведомления о расторжении договоров.

В ходе проверки установлено, что земельные участки таким МАУ предоставляются исключительно на праве постоянного (бессрочного) пользования и, согласно закону, эти земельные участки не могут предоставляться предпринимателям для коммерческой деятельности. Вместе с тем, на территориях парков хозяйствующими субъектами по договорам с учреждениями устанавливались нестационарные торговые объекты (НТО, киоски, павильоны) и сезонные аттракционы без проведения конкурентных процедур.

По предложению Александра Гончарова управление культуры администрации Челябинска утвердило новое положение «О нестационарных парковых объектах, размещенных на территориях зоопарка и садов, парков культуры и отдыха», согласно которому предприниматели могут подавать заявки на участие в электронном аукционе по продаже права на размещение НТО на территории зоопарка и садов, парков культуры и отдыха Челябинска. Муниципальное учреждение культуры публикует информационное извещение о проведении электронного аукциона на официальном сайте и на электронной площадке.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке, определенной для проведения электронного аукциона, в день, указанный в информационном извещении. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (351) 700-72-42, 263-39-21 и (или) непосредственно в муниципальные учреждения, контактные данные которых размещены на сайтах: htpp://садпобеды.рф, htpp://www.gorsad74.ru, htpp://parkgagarina74.ru, htpp://parkmetallurg.ru, htpp://chelzoo.ru.

По словам Александра Гончарова, вопрос решался непросто по причине его потенциально высокой коррупционности. Только после изменения нормативно-правовой базы бизнес получил возможность размещать свои объекты на легальных, понятных и прозрачных основаниях.

 

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