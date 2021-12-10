«Сферум» познакомил школьников Кременкуля с механизмами разработки игр

В поселке Кременкуль Челябинской области вчера, девятого декабря, состоялся открытый урок, на котором школьники познакомились с темой разработки игр, жанрами и платформами, а также профессиями, задействованными в этом процессе. Мероприятие проходило в рамках всероссийской образовательной акции «Урок Цифры».

Урок провел заместитель генерального директора ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик информационно-коммуникационной платформы «Сферум»), директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.

«Тема создания игр сегодня популярна во всем мире, но еще мало изведана российскими школьниками и совсем неизвестна их родителям и учителям. Мы начали о ней рассказывать в рамках Дня ИТ-знаний, который собрал свыше 290 тысяч школьников по всей стране. Сегодня школьники Кременкуля смогли попробовать свои силы в качестве разработчиков игр на специальных тренажерах. Мы надеемся, что благодаря таким мероприятиям ученики расширят свои горизонты выбора будущей профессии», - отметил Сергей Марданов.

По окончании урока школа получила подарки от «Сферума». Как сообщалось ранее, в ноябре на платформе был зарегистрирован двухмиллионный пользователь - им стала учитель английского языка Кременкульской СОШ Эльвира Ижбирдина.

«Сферум» - это часть цифровой образовательной среды, которая создается минпросвещения и минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение и взаимодействие учеников и учителей, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Разработкой «Сферума» занимаются совместно «Ростелеком» и компания VK.

Сейчас «Сферум» предлагает такие опции, как групповые видеоконференции до ста участников, доступные с любого устройства (можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников; каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку); чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий; сообщества школ - закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников (преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы - публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества); трансляции, которые могут просматривать до десяти тысяч пользователей (они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так и неавторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика).