10.12.2021
В Саткинском районе пассажиров рейсового автобуса перевозил пьяный водитель
10.12.2021
Приговор отчиму-педофилу: житель Чебаркуля осужден за сексуальное насилие в отношении десятилетней падчерицы
10.12.2021
Компания, захламившая берег Увильдов, оштрафована на триста тысяч рублей
10.12.2021
«Сферум» познакомил школьников Кременкуля с механизмами разработки игр
10.12.2021
ММК получил награду мирового лидера на рынке RPA-решений
10.12.2021
В Челябинске подрядчик оставил без воды дома и социальные объекты
«Сферум» познакомил школьников Кременкуля с механизмами разработки игр
03.12.2021
На горячую линию Всероссийской переписи населения поступило более 80 тысяч обращений
30.11.2021
«Ростелеком» устранил цифровое неравенство еще в одном населенном пункте Южного Урала
26.11.2021
Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021